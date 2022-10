NBA : La France troisième pays le plus représenté cette saison

Les deux derniers MVP ne sont pas américains...

Les Français de NBA en 2022-23

Dans quelques heures débutera la nouvelle saison NBA et les effectifs sont tous à jour. L’occasion pour la grande Ligue de présenter quelques statistiques et notamment celles concernant la nationalité des joueurs. Cette saison, ce sont 120 joueurs internationaux (c’est-à-dire non-américains), provenant de 40 pays différents qui sont présents au sein des 30 franchises.. Sans grande surprise, c’est le Canada qui est le plus représenté dans les équipes derrière les Etats-Unis, avec 23 joueurs. Ce sont ensuite la France et l’Australie qui suivent (neuf joueurs chacun), devant l’Allemagne (six), puis le Nigéria, la Serbie et l’Espagne (cinq). La franchise comptant le plus de joueurs internationaux est celle de Toronto, avec huit éléments, devant Dallas, Indiana et Sacramento, avec sept.Si les Américains comptent toujours parmi les superstars de la NBA (James, Durant, Curry, Leonard...),(Antetokounmpo, Doncic, Dragic, Embiid, Gobert, Horford, Irving, Jokic, Porzingis, Sabonis, Siakam, Simmons, Vucevic et Wiggins) et les deux derniers MVP sont européens (Jokic et Antetokounmpo). Les Américains prendront-ils leur revanche lors de la saison qui va s'ouvrir ? A voir... Et n'oublions pas que le probable n°1 de la prochaine Draft est français !Nicolas Batum aux Los Angeles Clippers (contrat jusqu'en 2024)Moussa Diabaté aux Los Angeles Clippers (contrat two way jusqu'en 2023)Ousmane Dieng à Oklahoma City (contrat jusqu'en 2024)Evan Fournier aux New York Knicks (contrat jusqu'en 2025)Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves (contrat jusqu'en 2026)Killian Hayes aux Detroit Pistons (contrat jusqu'en 2024)Théo Maledon aux Charlotte Hornets (contrat two way jusqu'en 2023)Frank Ntilikina aux Dallas Mavericks (contrat jusqu'en 2023)Olivier Sarr aux Portland Trailblazers (contrat two way jusqu'en 2023)Joël Ayayi, Sekou Doumbouya, Timothé Luwawu-Cabarrot, Adam Mokoka, Killian Tillie