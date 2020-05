NBA : La drôle d'anecdote sur la rage de vaincre de Kobe Bryant

Un peu moins de cinq mois après le décès de Kobe Bryant et de sa fille Gianna dans un accident d’hélicoptère, les hommages et les anecdotes concernant le Black Mamba continuent de se multiplier. Et la dernière anecdote en date concernant le numéro 24 des Lakers nous vient de Jeremy Lin, son ancien coéquipier dans la cité des Anges. Invité de Inside the groom, Lin a profité de l’occasion pour raconter une histoire datant de la saison 2014-2015, à la veille de la trade deadline. « Il est venu en jogging, il avait une écharpe pour son épaule blessée et il portait des lunettes de soleil. Et Carlos Boozer lui dit, "Kobe, ça fait plaisir de te voir mon frère, ça faisait un bail, qu’est-ce qui t’amène ?" Kobe n’avait aucune expression sur son visage, et il a répondu, "Je suis juste venu dire au revoir à certains clochards qui sont sur le point de se faire transférer demain" » a déclaré "Linsanity" dans le podcast.

Une saison cauchemardesque pour les Lakers

Si aux premiers abords, la réaction de Kobe Bryant semble être très dure, il faut se dire qu’au moment de cette déclaration, le bilan des Lakers était de 13 victoires pour 34 défaites. On peut rajouter à ça, une blessure à l’épaule qui a contraint Bryant a disputé seulement 35 matchs cette saison-là. Tant d’éléments contraires qui ont donc fait sortir Kobe Bryant de ses gonds, mais cette anecdote de Jeremy Lin nous rappelle à quel point le Black Mamba était exigeant envers lui mais aussi envers ses coéquipiers. Un trait de caractère qui est propre à de nombreux grands champions de l'histoire de la NBA. Michael Jordan, par exemple, était connu pour être très dur avec ses coéquipiers afin d'en tirer le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois.