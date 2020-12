NBA - LA Clippers : Signature officialisée pour Nicolas Batum, Joakim Noah libéré de son contrat

L’actualité est très française du côté des Los Angeles Clippers ces derniers jours. En effet, alors que Nicolas Batum a officiellement été libéré de son contrat avec les Charlotte Hornets à un an de son échéance, la franchise californienne a attendu l’expiration du délai réglementaire de 48 heures pour officialiser l’arrivée du capitaine de l’équipe de France. L’ailier de 31 ans s’est engagé pour une seule saison, même si les Clippers se sont gardés de dévoiler l’ensemble des détails de l’engagement du joueur passé par les Portland Trail Blazers au début de sa carrière NBA et qui va ainsi découvrir sa troisième franchise depuis son arrivée aux Etats-Unis en 2008.

Alors que son agent assure qu’il a perdu dix kilos, Nicolas Batum devra gagner du temps de jeu à un poste où les Clippers peuvent déjà compter sur Kawhi Leonard et Paul George. La signature du Français s’ajoute à celles de Reggie Jackson, Ky Bowman, Malif Fitts, Jordan Ford et Rayjon Tucker.

Noah libéré et vers la retraite



Toutefois, l’arrivée de Nicolas Batum en Californie n’est pas un bon signe pour Joakim Noah. Revenu en NBA avec les Clippers la saison dernière, le pivot aux 22 sélections en équipe de France a été libéré de son contrat par la franchise désormais entraînée par Tyronn Lue. Une décision de la part des Clippers s’apparente à une fin de carrière pour le fils de Yannick Noah.

C’est en tout cas ce que laissent à penser les déclarations de son agent Bill Duffy, recueillies par la chaîne américaine ESPN. « Quelle carrière illustre pour Joakim, démarrant avec deux titres nationaux avec l’Université de Floride, jusqu’à un titre de meilleur défenseur de la ligue et en devenant un des joueurs les plus passionnés et intenses qui ait jamais pratiqué ce sport, a ainsi déclaré l’agent de Joakim Noah. Ce fut un honneur de représenter Joakim à travers son parcours. » C’est donc une carrière débutée en 2007 et riche de neuf saisons avec les Chicago Bulls puis des passages aux New York Knicks et aux Memphis Grizzlies avant une ultime pige aux Los Angeles Clippers qui va prendre fin.