NBA : Kobe Bryant a fait son entrée au Hall of Fame

« Tu n’es pas seulement un MVP »

Reportée à cause du coronavirus et délocalisée à Uncasville dans le Connecticut, l'édition 2020 de la cérémonie a finalement eu lieu ce samedi. Un peu plus d'un an après la disparition du quintuple champion NBA avec les Los Angeles Lakers, l'émotion était donc encore vive, notamment lors du discours de sa femme Vanessa. Cette dernière était notamment accompagnée pour l'occasion par Michael Jordan, qui a introduit le « Black Mamba », mais n'a pas parlé, comme le veut la tradition. « J’avais l’habitude de toujours éviter de faire l’éloge de mon mari en public parce que j’avais le sentiment qu’il recevait assez d’éloges de ses fans du monde entier et que quelqu’un devait le ramener à la réalité.Je peux le voir maintenant, les bras croisés, avec un énorme sourire en disant : "C’est quoi cette connerie ?" », a lancé Vanessa Bryant, pour débuter son discours.« Je n’ai pas préparé de discours parce qu’il a improvisé chacun de ses discours. Il était intelligent, éloquent et doué pour beaucoup de choses, y compris pour parler en public. Cependant, je sais qu’il remercierait tous ceux qui l’ont aidé à en arriver là, y compris ceux qui ont douté de lui et ceux qui ont travaillé contre lui et lui ont dit qu’il ne pourrait pas atteindre ses objectifs., a par la suite déclaré Vanessa Bryant, dans des propos repris par Basket USA. (...) Merci d’avoir été le meilleur mari et le meilleur père possible. Merci d’avoir grandi et appris de tes propres erreurs. (...) Merci pour nos filles : Natalia, Gianna, Bianka et Capri. (...) Félicitations, chéri. Tout ton travail et tes sacrifices ont porté leurs fruits. Tu m’as dit un jour que si on doit parier sur quelqu’un, il faut parier sur soi-même. Je suis contente que tu aies parié sur toi-même, toi qui étais une sorte de surdoué.Je suis tellement fière de toi. Je t’aime pour toujours et à jamais, Kobe. Bean. Bryant. »