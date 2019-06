Neuf ans après The Decision, un show TV qui avait vu LeBron James annoncer son départ pour Miami, tous les projecteurs sont désormais tournés vers Kevin Durant. Lors d’une intersaison qui s’annonce folle, l’ailier All-Star de 30 ans a une véritable occasion de bouleverser la NBA en quittant les Warriors pour poursuivre sa carrière dans une franchise où il repartirait de zéro.

Alors qu’il pourrait rater toute la saison prochaine, après sa déchirure au talon d’Achille lors des Finales, "KD" a décidé de ne pas prolonger à Golden State. Le MVP de la ligue en 2014 a officiellement décliné sa player option, mercredi. C’est-à-dire qu’il renonce à une année supplémentaire qui lui assurait un salaire de 31,5 millions de dollars.

Kevin Durant has declined his $31.5M player option and will become an unrestricted free agent. (via ESPN) pic.twitter.com/uAdDq5n7AC