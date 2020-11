NBA : K.Antetokounmpo reste aux Lakers, Vonleh à Chicago

Sacré champion NBA le mois dernier avec les Los Angeles Lakers, même s’il ne jouait que quatre minutes en moyenne en saison régulière et qu’il n’a pas disputé les play-offs, l’ailier fort Kostas Antetokounmpo (23 ans) reste au sein de la franchise californienne, avec qui il a signé un « two way » contract, qui lui permettra de faire des allers-retours entre la G-League et la NBA (50 jours maximum avec sa franchise NBA).

A 25 ans, l’ailier fort (ou pivot) Noah Vonleh, qui a déjà connu six franchises, fait son retour à Chicago, où il avait déjà joué en 2018. Celui qui avait fini la saison passée à Denver (1,9 points en 4 minutes de moyenne en saison régulière et trois minutes au total en play-offs) s’est engagé pour une saison avec les Bulls. La franchise de l’Illinois accueille également l’arrière de 23 ans Zach Norvell Jr pour un an, en provenance de Golden State où il avait joué cinq matchs l’an passé.

Stauskas revient en NBA



Parmi les autres signatures de la nuit, on notera la prolongation de l’arrière (ou ailier) de 23 ans DaQuan Jeffries à Sacramento, où il avait joué 13 matchs la saison passée pour 3,8 points et 1,4 rebonds de moyenne. Il a signé pour deux ans et 3 millions de dollars. L’ailier fort (ou pivot) de 27 ans Frank Kaminsky rejoint lui aussi les Kings, pour un an. Il tournait la saison passée à 9,7 points et 4,5 rebonds de moyenne avec Phoenix. L’ancien ailier de Minnesota Kelan Martin (25 ans, 6,4pts et 3,1rbds de moyenne en 16 minutes la saison passée) s’est quant à lui engagé pour deux saisons avec Indiana.

Les Milwaukee Bucks ont fait signer pour un an l’arrière canadien Nik Stauskas, qui évoluait à Vitoria l’an passé, après avoir porté les maillots de cinq équipes NBA. Le meneur de 25 ans Derrick Walton Jr a quant à lui signé pour un an à Philadelphia, avec après joué 26 matchs la saison passée aux Clippers puis à Detroit.