NBA : Julius Randle remporte le titre de MIP (Most Improved Player)

Après Jordan Clarkson, élu meilleur sixième homme de la saison, c'était au tour mardi soir du joueur ayant le plus progressé (MIP, Most Improved Player) d'être révélé. Cette récompense est donnée à un joueur qui, généralement, effectue un énorme bond et progresse énormément dans les statistiques. Mais cette saison les votants ont décidé de non seulement récompenser la progression individuelle mais aussi dans celle de son équipe, les deux étant fortement liées. C'est pourquoi Julius Randle, des New York Knicks, a écrasé la concurrence, avec 98 des 100 votes accordés pour la première place. Le joueur formé à Kentucky, âgé de 26 ans, domine largement ses adversaires, qui étaient Jerami Grant (Detroit) et Michael Porter Jr (Denver).



Auteur de 24,1 points, 10,2 rebonds et 6 passes de moyenne cette saison, contre 19,5 points, 9,7 rebonds et 3,1 passes la saison passée, l'ailier fort des Knicks a réalisé les meilleures statistiques de sa carrière mais a aussi su trouver un vrai rôle de leader dans l'équipe coachée par Tom Thibodeau. Car cette saison est un vrai conte de fées pour les supporters des Knicks, qui n’étaient plus apparus en play-offs depuis 2013, avec une quatrième place et un bilan de 41 victoires pour 31 défaites (contre 21 victoires et 45 défaites l'an passé).



Le trophée de MIP a été remis par Kyden, le fils de Julius Randle, sur les antennes de TNT, la chaîne auquel le lauréat s'est confié à propos de ce trophée : "Pour moi c'est définitivement un honneur juste parce que ça montre ta progression dans le jeu, dans le sens où quand on s'entraîne l'été, j'aime le processus de devenir meilleur pour la saison prochaine. Quand on regarde la trajectoire de ma carrière, j'ai fait un pas en avant pour devenir meilleur et m'améliorer dans le jeu."

Une valorisation qui permet à Randle de prouver ses valeurs : " Pour moi cet award récompense la personne que je suis mais aussi à quel point je me suis investi dans le jeu, ce prix récompense aussi mon éthique de travail. Ma mentalité a évolué et elle était différente dès le premier match de cette saison, je voulais dominer chaque match." Il reste désormais à Julius Randle et ses Knicks de s'imposer face aux Atlanta Hawks au premier tour des play-offs pour faire de cette saison réussie une saison inoubliable.