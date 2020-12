NBA : Jrue Holiday peut-il transformer les Bucks ?

Verra-t-on les Bucks disputer les Finales 2021 ? C’est l’objectif de la franchise et de sa superstar Giannis Antetokounmpo. Double MVP en titre, le Grec a paraphé il y a quelques jours le plus gros contrat de l’histoire de la Ligue (228 M$/5 ans), alors qu’il aurait pu devenir free agent l’été prochain et quitter libre le froid du Wisconsin. Et la venue de Jrue Holiday n’est pas étrangère à cette prolongation.

Si le Greek Freak a décidé de s’engager sur le long terme avec les Daims, c’est que l’ajout de l’ancien joueur des Pelicans dans l’effectif des Bucks est une excellente nouvelle pour le futur sportif de l’équipe. Transféré dans la région des Grands Lacs dans un trade à quatre équipes contre George Gill, Eric Bledsoe et plusieurs tours de draft, Jrue Holiday débarque à Cream City avec une pression certaine sur les épaules : celle d’être désormais une pièce maitresse d’un candidat au titre. Après 11 ans en NBA, jamais le cadet de la fratrie Holiday n’a endossé un tel rôle.

Défenseur réputé, attaquant doué

Aux 76ers puis aux Pelicans, Jrue Holiday s’est construit un solide CV, affublé d’une sélection All-Star en 2013. En tout, le joueur de 30 ans a disputé quatre campagnes de Playoffs (30 matchs), passant par deux fois le premier tour, en 2012 avec Philadelphie et en 2017 avec New Orleans. En Louisiane, le natif de Los Angeles et ancien de UCLA a surtout développé des qualités défensives de premier plan qui lui ont permis de figurer dans la All-Defensive First Team en 2018 et dans la All-Defensive Second Team en 2019. Régulièrement cité par ses pairs sur les réseaux sociaux comme l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue, Jrue Holiday vient donc densifier un effectif des Bucks déjà très axé sur la défense (1er du championnat aux points encaissés et aux pourcentages accordés en 2019/2020).

Mais sera-t-il l’homme capable de faire basculer la franchise dans une nouvelle dimension ? Lors des derniers Playoffs, la faillite s’est révélée avant tout collective et si Giannis Antetokounmpo est forcément blâmable du fait de son statut, le Grec a surtout manqué de soutien offensif à ses côtés. Avec quasiment 20 points de moyenne en saison régulière la saison passée (45.5 FG%), Holiday est sans aucun doute un upgrade par rapport à Eric Bledsoe et George Hill. Avec lui, Milwaukee s’est offert un nouveau lieutenant en plus de Kris Middleton pour aider Giannis à ramener un nouveau titre à Milwaukee après celui de 1971. Un demi-siècle après leur unique sacre, les Bucks comptent sur Jrue Holiday pour les replacer sur le trône de la NBA.