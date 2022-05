NBA : Jokic va être élu MVP

Un contrat record pour Jokic cet été ?

Le doublé pour Nikola Jokic ! Déjà élu MVP de la saison régulière de NBA l’année dernière, le pivot des Denver Nuggets le sera également cette année. Adrian Wojnarovski, le toujours bien informé journaliste d’ESPN, a en effet révélé ce lundi que Jokic sera officiellement élu MVP par la NBA cette semaine.Le nom de celui qui est arrivé deuxième du classement n'a pas été révélé.En saison régulière, où il n’a manqué que huit matchs, Nikola Jokic a tourné à 27,1 points, 7,9 passes et 11 rebonds de moyenne en 33,5 minutes, battant ainsi son record de points et de rebonds sur une saison, lui qui évolue en NBA depuis 2015 (drafté 41eme par Denver). Il est d’ailleurs devenu le premier joueur l'histoire à marquer 2000 points, prendre 1000 rebonds et délivrer 500 passes sur une saison. Lors des cinq matchs disputés contre les Warriors en play-offs, le Serbe a fait encore mieux, avec 31 points, 13,2 rebonds et 5,8 passes mais il était trop seul pour porter son équipe jusqu’au deuxième tour, les Nuggets étant notamment privés de Jamal Murray et Michael Porter Jr.Cela signifie donc qu'aucun Américain n'a été couronné depuis James Harden en 2018 ! Premier joueur de Denver à être sacré MVP, le pivot serbe sera en fin de contrat en juin 2023, mais il a de grandes chances de prolonger cet été avec les Nuggets, avec à la clé un contrat record de 241 millions de dollars sur cinq ans.