NBA : Jokic et Antetokounmpo joueurs de la semaine

Antetokounmpo en triple-double de moyenne cette semaine



Averaged a triple-double for another POTW. pic.twitter.com/cPI7Fc8jbe

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 22, 2021

Un trophée de plus pour Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo ! Le pivot de Denver et l’ailier fort de Milwaukee ont été désignés joueurs de la semaine par la NBA. C’est déjà la neuvième fois que le Serbe de 26 ans reçoit cette distinction durant sa carrière, la troisième cette saison., mais perdre contre New Orleans.A l’Est, c’est le double MVP Giannis Antetokounmpo (26 ans) qui a été désigné joueur de la semaine pour la seizième fois de sa carrière, la troisième de sa saison.contre Washington, Philadelphia (32pts pour Antetokounmpo) et San Antonio. Au classement, Denver occupe actuellement la cinquième place de la Conférence Ouest, avec 59,5% de victoires, et Milwaukee la troisième place de la Conférence Est, avec 65,9% de victoires. Quatre matchs plutôt à leur portée attendent les Nuggets cette semaine, à Orlando, à Toronto, à New Orleans et contre Atlanta. Les Bucks, qui restent sur six victoires de suite, ont également les moyens de poursuivre leur belle série cette semaine, contre Indiana, deux fois contre Boston et contre New York.