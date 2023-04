NBA : Joel Embiid toujours à l'infirmerie

Est-ce que Joel Embiid sera en tenue lundi soir pour le début de la série face aux Celtics ? Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin car le pivot All-Star n'a pas repris le chemin de l'entraînement. Victime d'une entorse du genou lors du Game 3 de la série face aux Nets, le grand favori pour le trophée de MVP a certes profité de jours de repos supplémentaires comme la série entre les Celtics et les Hawks est allé en six manches, mais il n'est pas encore rétabli.

« Il n’y a rien de nouveau. Les médecins l’ont examiné et il n’a rien fait aujourd’hui. Si j’étais parieur, je dirais qu’il est incertain pour le Game 1 au moins. Mais nous verrons bien » a répondu Doc Rivers à la presse. Les chances de voir Embiid jouer à Boston pour les deux premières manches sont très minces, et l'idée, c'est de le préserver jusqu'au premier match à Philadelphie. Ce qui lui permettrait de profiter de quelques jours de repos supplémentaires.

« Joel doit aller mieux », ajoute le coach des Sixers avec un rire nerveux . « Il n’a encore rien pu faire. Joel n’était simplement pas en mesure de s'entraîner alors qu’évidemment, on avait bon espoir de le revoir aujourd’hui ». Si le Camerounais n'est pas prêt pour le Game 1 qui aura lieu lundi soir, c'est sans doute Paul Reed qui prendra sa place. Son "double double" dans le Game 4 face aux Nets a prouvé qu'il était prêt à assumer de plus grandes responsabilités.

"Ça joue beaucoup pour ma confiance, de savoir que je peux être amené à jouer davantage pour l’équipe et nous donner le coup de pouce dont nous avions besoin pour conclure cette série. Maintenant, je me sens capable d’aborder la prochaine série et de nous donner à nouveau ce coup de boost. Si Joel ne joue pas, je suis sûr de pouvoir entrer en jeu pour nous donner beaucoup d’énergie et nous aider à gagner. ».