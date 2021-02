NBA : Joel Embiid, MVP en puissance ?

Qui arrêtera Joel Embiid dans la course au titre de MVP ? Au tiers de la saison, le Camerounais paraît être sur la voie royale pour décrocher pour la première fois de sa carrière le trophée. Leader de l’Est avec Philadelphie (18v - 7d), l’intérieur coche pour le moment toutes les cases pour se voir décerner la prestigieuse récompense au terme de la saison régulière.

Près de 30 pts de moyenne

A 26 ans, Joel Embiid joue certainement le meilleur basket de sa vie. De nouveau maître de la peinture depuis le départ d’Al Horford, le natif de Yaoundé s’éclate dans le nouveau système mis en place par Doc Rivers. Centre de toutes les attentions sur le parquet, Embiid profite chaque soir de son avantage physique et technique sur les intérieurs adverses pour faire des ravages. Un peu moins attiré par le tir à 3-pts, le numéro 23 de Philly a évacué sa frustration de son dernier exercice en demi-teinte conclu par une élimination face aux Celtics lors du premier tour des Playoffs.

Sur cette campagne, il a déjà dépassé la barre des 40 points à deux reprises, soit autant que sur l’ensemble de la saison passée. Surtout, il n’a jamais été aussi efficace sur les parquets avec 29.1 points de moyenne par match (contre 23 pts/m l’an dernier) pour une adresse générale de 54.7% (contre 47.7% sur la saison précédente). Un bond significatif pour le triple All-Star, quatrième meilleur marqueur du championnat, qui mène donc Philadelphie dans les hautes sphères du classement. Suffisant pour faire de lui le prochain MVP ?

Une lutte à trois avec LeBron et le Joker

Outre-Atlantique, Joel Embiid est dans toutes les discussions au sujet de la petite statuette si convoitée. ESPN le classe actuellement à la deuxième place de sa « MVP Race » derrière LeBron James et juste devant Nikola Jokic. Même podium pour NBA.com qui voit aussi Embiid dans le sillage de LeBron James. Enfin, le réputé site basketball-reference place de son côté Nikola Jokic en tête de son « MVP Award Tracker » devant… Joel Embiid et LeBron James. On l’aura compris, le trio a une longueur d’avance sur la concurrence symbolisée par Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo.

Avec un bilan collectif bien meilleur que le Joker (13v - 11d pour Denver), Embiid doit surtout se méfier du King de Los Angeles dans cette course au Most Valuable Player. Encore enquiquiné par des pépins physiques qui lui ont fait louper cinq parties jusqu’à présent, le pivot devra limiter les matchs manqués ces prochains mois pour conserver ses chances de ravir le trophée. Avec en tête que pour lui comme pour les Sixers, c’est en Playoffs qu’il faudra être au rendez-vous.