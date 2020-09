NBA : Janvier 2021, nouvel objectif de reprise pour Adam Silver

La NBA va continuer d’être impactée par le coronavirus. Contrainte de mettre en place une bulle à l’ESPN Wide World of Sports d’Orlando afin de finir la saison 2019-2020 avec un match 7 des Finales prévu pour le 13 octobre prochain, la ligue nord-américaine est déjà focalisée sur l’organisation de la saison 2020-2021. Mais, alors que son début était initialement prévu pour le courant du mois de décembre puis repoussé une première fois à la période de Noël, Adam Silver a confié dans un entretien accordé à la chaîne américaine ESPN que les plans ont encore évolué en raison de la crise sanitaire, à laquelle les Etats-Unis font encore face, mais également de la volonté des équipes de retrouver des salles ouvertes au public au moment de relancer la compétition.

Une saison complète lancée en janvier ?



Le commissaire de la NBA ne l’a pas caché, la prochaine saison du championnat ne devrait pas commencer avant la fin de l’année 2020. Mais le plan reste malgré tout de jouer une saison régulière complète. « D'après moi, il n'y aura pas de saison avant début 2021. Plus nous en apprenons, plus je continue de croire que cela ira mieux en janvier, a déclaré Adam Silver lors de cet entretien. L'objectif pour nous est que la saison prochaine soit une saison normale, avec 82 rencontres et des play-offs. Et si l'idéal est de débuter à Noël, cela semble peu probable. Au plus tôt, janvier est le meilleur compromis car l'objectif est de jouer devant le public. »

Or, un souci dans le plan élaboré par la NBA pourrait être... les Jeux Olympiques. Avec une saison régulière à 82 matchs qui dure six mois, tout indique que les play-offs auront lieu en même temps que les Jeux Olympiques, événement majeur en basketball, même pour les joueurs NBA de premier plan. Ces derniers pourraient faire valoir leur envie d’aller à Tokyo, provoquant un nouveau bouleversement des plans.