NBA : James sauve les Lakers, Irving relance Brooklyn, Antetokounmpo n'a pas suffi

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 10 février 2021



La septième défaite de la saison des Lakers n'était pas loin une fois de plus. Comme cela avait déjà été le cas deux jours plus tôt, le dauphin du Utah Jazz à l'Ouest a finalement eu le dernier mot face à Oklahoma City, après prolongation (114-113). Une victoire au bout du suspense pour les tenants du titre, qui avaient déjà eu besoin samedi de cinq minutes de jeu supplémentaires pour se défaire de Detroit, qui porte le nom du seul LeBron James (25 points, 7 passes, 6 rebonds) ou presque. Le « King », passé en mode superman au meilleur moment, a joué les sauveurs en l'absence d'Anthony Davis, d'abord en rentrant le shoot (à trois points) qui a permis aux Californiens d'arracher la prolongation, puis en prenant le contrôle de cet overtime, marqué notamment par l'interception du numéro 23 sur la dernière possession de ses adversaires.Après trois défaites consécutives (Toronto, Philadelphie et Detroit), Brooklyn a relevé la tête, chez lui face aux Pacers (104-94). De nouveau maîtres de leur sujet, les Nets ont compté à un moment 36 points d'avance. Ce qui ne les a pas empêchés de se faire peur jusqu'au bout. Kevin Durant, qui retrouvera Golden State samedi, était absent, tandis que James Harden (19 points, 11 rebonds, 5 passes) n'a pas livré le match de sa vie. Le 3eme de la conférence Est s'en est donc remis au troisième membre du Big Three des Nets Kyrie Irving pour aller chercher ce succès qui lui a permis de retrouver le sourire. Intenable, le champion 2016 avec Cleveland a pris le lead toute la soirée pour rendre sa plus belle copie (35 points, 8 passes, 4 rebonds) depuis son arrivée à Brooklyn, qui a signé au passage l'une de ses meilleures prestations défensives de la saison.Généralement, lorsque Giannis Antetokounmpo affole les compteurs, Milwaukee ne perd pas. Phoenix, 4eme de la Conférence Ouest, est venu prouver le contraire, en s'imposant d'un souffle dans sa salle (125-124) face aux Bucks en dépit du match monstrueux de l'extra-terrestre grec. Avec 47 points, 11 rebonds et 5 passes dans cette partie qui avait vu les hommes du Wisconsin regagner les vestiaires avec une large avance (71-59), le « Greek Freak » a livré son meilleur match depuis le début de l'exercice, mais cela n'a pas suffi au dauphin de Phialdelphie - qui restait pourtant sur cinq succès de rang - pour dompter des Suns emmenés comme toujours dans leur grand soir par Chris Paul (28 points à 4 sur 7 à trois points) et Devin Booker (30 points).De nouveau titulaire, mercredi face à Minnesota sur le parquet des Wolves, Nicolas Batum, très en vue (8 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre), a contribué à sa manière à ce succès (119-112) qui a permis aux Clippers de renouer avec le succès après deux revers de suite. Pour le grand retour de Karl-Anthony Towns (18 points, 10 rebonds), la lumière du côté de Los Angeles est toutefois venue de Kawhi Leonard (36 points, 8 rebonds, 5 passes) et du remplaçant de luxe de la franchise californienne Lou Williams (27 points), tous deux en feu pendant toute la soirée. Retour gâché pour Towns et jolie réaction de la part du troisième à l'Ouest.Washington Wizards -: 115-137- Atlanta Hawks : 118-117- Indiana Pacers : 104-94>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 17 minutes, 2 points (1 sur 3 aux tirs, dont 0 sur 1 à trois points), 3 rebonds, 1 passe, 1 ballon perdu- Charlotte Hornets : 130-114Minnesota Timberwolves -: 112-119>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 35 minutes, 8 points (2 sur 6 aux tirs, dont 2 sur 4 à trois points), 10 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre, 1 faute- New Orleans Pelicans : 129-116- Cleveland Cavaliers : 133-95- Oklahoma City Thunder : 114-113 (ap)>>> Théo Maledon (OKC) n'a pas joué, décision de l'entraîneur- Milwaukee Bucks : 125-124