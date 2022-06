NBA : James Harden décline sa player option avec les 76ers

James Harden, qui a rejoint l'équipe en février en provenance des Brooklyn Nets, serait prêt à accepter un salaire moindre que ce qu'il pouvait exiger, selon la presse, alors que les Sixers cherchent à les entourer, lui et l'autre star Joel Embiid, de nouveaux talents. Le Philadelphia Inquirer annonce la possible venue de PJ Tucker, qui a joué avec Harden à Houston, quand l'actuel président de Philadelphie, Daryl Morey, y était manager général. Harden, 32 ans, a passé plus de huit saisons à Houston avant de forcer un échange avec les Nets en janvier 2021.

La saison dernière, marquée par son échange depuis Brooklyn contre Ben Simmons et Seth Curry, il a affiché une moyenne de 22 points et 10,3 passes en 65 matchs avec les Nets puis les 76ers. Les stars Harden et Embiid n'ont cependant pas permis à Philadelphie de passer le deuxième tour des play-offs. Après l'élimination contre Miami, Harden a assuré vouloir rester à Philadelphie et faire tout ce qu'il pourrait pour aider l'équipe à se renforcer.

Alors que la date limite de la NBA pour la levée des options est dépassée, la star des Washington Wizards Bradley Beal a aussi renoncé à la sienne, de plus de 36 millions de dollars, selon ESPN, pour être libre de s'engager où il veut. Les Wizards peuvent toujours lui faire signer un nouveau contre de cinq ans maximum. Une période de négociations débute jeudi pour les joueurs libres.

Avant l'ouverture de ce marché, les Hawks d'Atlanta auraient acquis, selon la presse, Dejounte Murray des San Antonio Spurs en échange du vétéran Danilo Gallinari et de trois futurs choix de premier tour de draft. Murray, 25 ans, a affiché la saison dernière une moyenne de 21,1 points par match, 8,3 rebonds et 9,2 passes. Défenseur polyvalent, Murray sera un complément à l'explosif marqueur Trae Young, alors que les Hawks cherchent à retrouver la magie qui leur avait permis d'atteindre la finale de la Conférence Est il y a deux saisons, avant de s'incliner au premier tour face à Miami cette saison.