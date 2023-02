NBA : James Harden absent du All-Star Game

Après les titulaires il y a quelques jours, puis les coaches (Joe Mazzulla de Boston pour la « Team Giannis » et Michael Malone de Denver pour la « Team LeBron »), on connaît désormais les remplaçants des deux équipes du prochain All-Star Game, organisé le 19 février.

Pour la conférence Est, on retrouve évidemment Joel Embiid et Jaylen Brown, mais aussi DeMar DeRozan, Bam Adebayo, Jrue Holiday et Julius Randle. Enfin, il y a un petit nouveau avec Tyrese Haliburton, qui participera pour la première fois de sa carrière aux matches des étoiles.

Pas de James Harden

Pour la conférence Ouest, il y a les habitués comme Paul George et Damian Lillard, mais aussi Domantas Sabonis et Ja Morant, sans oublier trois nouveaux All-Stars : Jaren Jackson Jr., Shai Gilgeous-Alexander et Lauri Markkanen. Ce dernier jouera donc à domicile puisque le All-Star Game est organisé à Utah cette saison.

Parmi les absents notables, on peut noter les All-Stars réguliers que sont Kawhi Leonard, Anthony Davis, James Harden ou encore Jimmy Butler depuis plusieurs années. De’Aaron Fox et Anthony Edwards n'y seront pas également, tout comme Devin Booker, Trae Young, Pascal Siakam, ou encore Zach LaVine et Jalen Brunson.