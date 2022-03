NBA : James, blessé mais présent au prochain match ?

LeBron James de nouveau sur le carreau pour un petit moment ? Le "King" ne le souhaite évidemment pas. Au même titre que les fans de cette équipe des Lakers qui accumule les désillusions et les déboires depuis le début de la saison. Encore battus (116-108, 43eme défaite), dimanche sur le parquet des New Orleans Pelicans, les Californiens, dixièmes de la conférence Ouest, pourraient même rater le billet pour le play-in s'ils continuent d'aller de revers en revers. S'ils parviennent malgré tout à accrocher ce match "barrage", les champions 2020 dans la bulle d'Orlando ne le devront qu'à un seul homme : LeBron James. Alors quand le numéro 23 s'est tordu la cheville gauche, dimanche soir, le temps dans la Cité des Anges s'est tout de suite arrêté. Certes, le "King", blessé en début de seconde mi-temps, s'est relevé et a terminé le match, mais personne parmi les spectateurs présents dans les tribunes ou devant leur téléviseur n'imaginait alors que la superstar des Lakers pourrait rejouer dès le match suivant. Il se dit d'ailleurs que si James, devenu dimanche lors de ce match le deuxième joueur de l'histoire après Kareem Abdul-Jabar à dépasser le cap des 37 000 points, est resté sur le terrain dimanche, c'est uniquement en raison de l'importance pour son équipe, qui a un temps mené de 26 points, de s'imposer chez les Pelicans.

James : "Je déteste manquer des matchs"

La franchise de Los Angeles n'y est pas parvenue, et« J’espère que je ne manquerai aucun match, parce que je déteste manquer des matches. Ce n’est pas dans ma nature. » Ce n'est surtout pas dans la nature du "King" d'abandonner ses coéquipiers, surtout lorsqu'ils sont au plus mal. Quitte à jouer blessé ? Visiblement... D'autant que le contexte ne lui laisse pas vraiment d'autre choix, à l'entendre. « Je suis évidemment assez amoché avec cette cheville. Mais j’ai toujours l’impression que si je suis sur le terrain et que je peux faire bouger les choses, alors on a encore une bonne chance de faire quelque chose de cette saison », analysait ainsi James avant de remonter dans l'avion. Il ne cachait alors pas que sa cheville, qui le faisait de surcroît beaucoup souffrir ("c'est assez douloureux") était dans un état "horrible". Elle ne l'a pas empêché de serrer les dents pendant presque toute une mi-temps dimanche, et d'aller au bout du match. Même si l'intéressé ne sait toujours pas comment il en a été capable. "C'était assez moche, je n'en ai aucune idée". Une chose est sûre : s'il joue face aux Mavericks mardi, ce ne sera pas à cent pour cent de ses moyens.