NBA - Ja Morant sacré MIP !

Déjà désigné rookie de l'année en 2020, un an après avoir été drafté par les Grizzlies en 2e position, le joueur de 22 ans a atteint un niveau très élevé au cours de l'actuel exercice, en témoigne sa ligne statistique (27,4 points, 5,7 rebonds, 6,7 passes décisives de moyenne). Surtout son jeu flamboyant en a fait un des joueurs les attractifs, logiquement récompensé d'une première sélection pour le All-Star Game en février, de surcroit dans le cinq majeur de l'Ouest. Ses dunks montés sur trampoline, ses envolées au cercle et ses contres spectaculaires n'ont cessé d'alimenter le top 10 des plus belles actions de la NBA chaque soir.

Tant et si bien qu'il est déjà une des grandes stars de la ligue, statut découlant aussi de l'excellente saison de Memphis, qui a fini 2e à l'Ouest et lutte actuellement au premier tour des play-offs face à Minnesota (2-2). Morant a reçu 221 points, attribués par un panel de 100 journalistes du monde entier, l'arrière des San Antonio Spurs Dejounte Murray est deuxième avec 183 points, et l'arrière des Cleveland Cavaliers Darius Garland troisième avec 178 points. A noter que le natif de Caroline du Sud a décidé de donner son trophée de MIP à son coéquipier Desmond Bane, qu'il juge plus méritant. Un geste de classe qui atteste de la belle amitié entre les deux joueurs.