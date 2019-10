NBA [J-4] Portland croit au titre

Car les Blazers sont sous-cotés, comme toujours

Pour la deuxième année de suite, Portland a terminé à la troisième place de la saison régulière à l’Ouest. Une performance majeure dans une Conférence ultra-relevée et une surprise pour de nombreux observateurs, qui ne pensaient pas les Blazers assez forts pour supplanter les Rockets ou le Thunder l’an passée. C’est pourtant ce qui est arrivé pour le groupe de Terry Stotts, qui a confirmé de la plus belle des manières par la suite en Playoffs en éliminant Oklahoma City (avec un buzzer beater de Lillard devenu légendaire) puis Denver dans une série haletante en sept matchs. Face à Golden State, la marche fut ensuite trop haute pour la franchise de l’Oregon (4-0)… mais avec des Warriors déplumés, rien n’interdit à Rip City de viser plus haut...

Car Anfernee Simons est prêt à exploser

Encore inconnu du grand public, l’arrière/meneur de 20 ans devrait bénéficier de bien plus de temps de jeu lors des mois à venir que lors de son année rookie. « C’était un choix de Draft de fin de premier tour, il n’a pas été dans une grande fac, on n’a pas parlé de lui sur ESPN pendant une saison. Il est sorti de nulle part. » narrait le General Manager Neil Olshey cet été.

Avec pour particularité de ne pas être passé par la case NCAA, Simons, 24ème choix de la draft 2018, est un jeune talent qui peut se révéler être la grande valeur ajoutée de l’effectif cette saison en soutien du tonitruant duo Lillard-McCollum. Auteur d’une partie sensationnelle lors du dernier match de saison régulière en 2019 (37 points), Anfernee Simons peut vite devenir l’arme principale de la Cité des Roses en sortie de banc si sa progression se confirme.

Car Hassan Whiteside a une réputation à refaire

Indésirable au Heat, le pivot a pris la direction de l’Oregon cet été pour revenir sur le devant de la scène. Son sens du contre et ses qualités de rebondeur vont apporter de la diversité à sa nouvelle équipe, qui ne pourra pas compter sur un retour de Jusuf Nurkic avant janvier/février. En attendant, c’est avec un joueur réputé difficile à coacher que va devoir composer Terry Stotts. Si Whiteside y met du sien et laisse son caractère au vestiaire, l’ex-intérieur de Miami peut s’imposer rapidement comme un indispensable de la rotation des Blazers.

Un poste d’ailier encore trop faible

Historiquement, la position d’ailier a n’a jamais été un point fort à Portland. Le dernier joueur majeur de l’équipe à ce poste, Nicolas Batum, n’était d’ailleurs pas l’une des armes offensives utilisées par Terry Stotts en son temps. La direction a logiquement décidé d’effectuer des mouvements à l’intersaison. Rarement déterminant depuis son arrivée, Evan Turner a fait ses valises, rejoignant Atlanta en échange de Kent Bazemore. Pour l’accompagner à l’aile, la franchise s’appuie aussi sur Rodney Hood et le jeune rookie Nasser Little. Un peu juste pour tenir la comparaison face à LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George ou Giannis Antetokounmpo…

Damian Lillard vise le titre et en s’en cache pas. En mal de reconnaissance depuis plusieurs années, le meneur de jeu de 29 ans a franchi un nouveau palier lors des derniers Playoffs et désormais, il ne lui manque qu’une bague ou un trophée de MVP pour devenir le meilleur joueur de l’histoire de sa franchise. Selon lui en tout cas.

« Je veux être le meilleur Trail Blazer de l’histoire. Cela va plus loin que le basket pour moi. Je pense qu’il faut les statistiques qui vont avec. Je suis bien parti. Je suis le second meilleur marqueur, je suis troisième à la passe et aux lancers-francs, je suis le meilleur à 3-pts » clamait-il cet été dans les pages du magazine Billboard. Doté d’une confiance en lui extraordinaire, Dame est un leader naturel que rien ne semble pouvoir contrarier. La saison à venir en dira beaucoup sur sa capacité à emmener ses Blazers au niveau supérieur : le trophée Larry O'Brien.

Meneurs : Damian Lillard, Anfernee Simons

Arrières : C.J. McCollum, Rodney Hood, Gary Trent Jr

Ailiers : Kent Bazemore, Mario Hezonja, Nassir Little

Ailiers forts : Zach Collins, Anthony Tolliver, Skal Labissiere

Pivots : Hassan Whiteside, Pau Gasol, Jusuf Nurkic

5ème de la Conférence Ouest

Les strapontins vont valoir chers au sommet de la Conférence Ouest et les Trail Blazers sont candidats cette année encore à une place sur le podium. Seulement, le recrutement des Lakers, des Clippers ou la progression dans la continuité des Nuggets nous paraissent plus solides pour atteindre les quatre premières places.