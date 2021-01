NBA - Indiana Pacers / Caris LeVert : "Ce trade m'a sauvé sur le long terme"

En l’espace de quelques heures, la saison de Caris LeVert a basculé. Alors qu’il réalisait un excellent début de saison avec Brooklyn, avec une moyenne de 18,5 points, 6 passes et 4,3 rebonds en douze matchs, l’arrière (ou ailier) de 26 ans a été envoyé à Indiana, dans le cadre de l’échange à quatre équipes (Brooklyn, Houston, Indiana et Cleveland) ayant permis à James Harden d’arriver chez les Nets. Et en passant sa visite médicale chez les Pacers, le natif de l’Ohio (qui avait été drafté par Indiana en 2016 avant d’être envoyé chez les Nets) a appris qu’il avait une tumeur au niveau du rein gauche. Sa carrière est désormais mise sur pause, en attendant de savoir si la tumeur est cancéreuse.



LeVert : "La santé est la chose la plus importante"



Mardi, le joueur est revenu sur l’annonce de cette nouvelle lors d’une conférence de presse virtuelle. « Je n’avais pas manqué de matchs jusque-là. J’étais à 100% en bonne forme. D’une certaine façon, ce trade a révélé ce qu’il se passait dans mon corps. Je regarde donc les choses de ce côté-là et je suis vraiment ravi de savoir que ce trade ait pu me sauver sur le long terme. A l’annonce de cette nouvelle, beaucoup de choses me sont venues à l'esprit. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Je ne connaissais pas les prochaines étapes, je ne savais pas si le trade allait se faire. De toute évidence, c’est le cas et je pense que c’est un témoignage fort de cette franchise et non seulement de la qualité de ses dirigeants, mais aussi de combien ils croient en moi. C'était énorme pour moi. J'ai juste hâte d'être en bonne santé et de revenir sur le terrain. Pour moi, le plus important est de garder mon corps en bonne santé et de m'assurer de vivre longtemps. Je ne regarde pas vraiment l’aspect basket des choses en ce moment. Evidemment, je veux jouer le plus vite possible. Je suis un compétiteur. J'adore jouer. Mais je pense que la santé est la chose la plus importante. En ce qui concerne la suite des évènements, nous allons voir cela à l'avenir, mais pour le moment, nous n'avons tout simplement pas les réponses. »