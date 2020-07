NBA – Indiana : Oladipo sur le point de changer d'avis

Douze jours après avoir annoncé qu’il ne reprendrait pas la saison à Orlando, Victor Oladipo est tout près de revenir sur sa décision. Le 3 juillet dernier, l’arrière (ou meneur) des Pacers déclarait qu’il renonçait à la fin de saison, préférant ne prendre aucun risque, lui qui était revenu en janvier dernier après un an d’absence pour cause de rupture du tendon du quadriceps droit. « Je dois être intelligent et cette décision de ne pas jouer n’a pas été facile à prendre, mais je pense sincèrement que continuer sur le chemin où je suis pour être en pleine santé en 2020-21 est la bonne décision pour moi », avait-il déclaré. Ce mercredi, le joueur de 28 ans a tenu un autre discours : « Il y a une possibilité que je joue, une forte possibilité même. Mon corps va bien. C’était difficile pour moi d’évaluer où j’en étais, avec le virus et tout ça, je ne pouvais pas vraiment le contrôler. Mais je suis là, je me suis entraîné à Orlando, j’ai joué avec les gars, et il y a une possibilité que je puisse jouer. Je vais évaluer mon corps chaque jour. Au bout du compte, j’essaie. J’essaie de jouer. Il n’y a pas de réponse définitive, mais la tendance est à la hausse », a expliqué Oladipo à The Athletic.

Près de 14 points de moyenne pour Oladipo

En 13 matchs et 26 minutes de moyenne,Sa présence pourrait donc être un grand plus pour les Pacers, qui occupent la cinquième place de la Conférence Est (39v-26d), et qui affronteront Philadelphia, Washington, Orlando, Phoenix, les Lakers, Miami (deux fois) et Houston pour terminer la saison régulière, Indiana peut encore finir entre la deuxième et la sixième place, après avoir terminé cinquième lors des deux dernières saisons.