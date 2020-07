NBA - Indiana : Oladipo ne jouera pas à Orlando

Victime d’une rupture du tendon du quadriceps droit en janvier 2019, Victor Oladipo est revenu en janvier dernier et a disputé 13 matchs avec Indiana. Mais son bilan pour 2019-20 s’arrêtera là. L’arrière des Pacers a en effet annoncé qu’il ne reprendrait pas la saison à Orlando le 30 juillet prochain, même s'il pourrait effectuer le déplacement en Floride avec son équipe selon l'insider Shams Sharania.

« Je veux vraiment jouer. En tant que je joueur, en tant que compétiteur, cela me déchire. Je me sens bien dans ma guérison et je suis proche d’être à 100%. Mais il y a un risque de déchirure musculaire qui pourrait retarder ma guérison, et je ne sais pas comment ça va se passer dans la « bulle » d’Orlando, si bien que je ne me sens pas totalement confortable avec l’idée de jouer. Je dois être intelligent et cette décision de ne pas jouer n’a pas été facile à prendre, mais je pense sincèrement que continuer sur le chemin où je suis pour être en pleine santé en 2020-21 est la bonne décision pour moi », déclare le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu'en 2021 avec les Pacers, à The Athletic.

La liste des forfaits s'allonge

En 13 matchs et 26 minutes de moyenne,Son absence va donc porter préjudice aux Pacers, qui occupent la cinquième place de la Conférence Est (39v-26d), même s’ils ont montré en début de saison qu’ils pouvaient se passer de lui. Le nom de Victor Oladipo vient s'ajouter à la longue liste de joueurs forfait pour la reprise, comme Davis Bertans, Avery Bradley, Thabo Sefolosha ou encore Trevor Ariza.