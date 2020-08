NBA – Indiana : McMillan fidèle aux Pacers

Promu entraîneur principal des Pacers à l’été 2016 après avoir été l’assistant de Frank Vogel pendant deux saisons, Nate McMillan va rester dans l’Indiana. Le coach de 56 ans a en effet trouvé un accord avec sa franchise pour prolonger son contrat, qui courait jusqu’en juin 2021, rapporte ESPN ce mercredi. Depuis l’arrivée de l’ancien arrière des Seattle SuperSonics (1986-1998) et coach des Portland Trailblazers (2005-2012) à la tête des Pacers, Indiana a toujours disputé les play-offs (même après le départ de la superstar Paul George à l’été 2017), mais a toujours perdu au premier tour (deux fois contre Cleveland, une fois contre Toronto, une fois contre Boston).

Les Pacers cinquièmes de l'Est



En cette saison 2019-2020 très particulière, les hommes de Nate McMillan disputeront une nouvelle fois les phases finales. Avec un bilan de quatre victoires pour deux défaites (sans Domanta Sabonis, mais avec Victor Oladipo et un TJ Warren en feu) depuis leur arrivée dans la bulle d’Orlando, ils occupent la cinquième place de la Conférence Est, avec encore deux matchs à jouer contre Houston et Miami. Ils peuvent encore terminer quatrièmes, cinquièmes ou sixièmes, ce qui leur signifie un affrontement contre Miami, Philadelphia ou Boston au premier tour. Et enfin une qualification pour les demi-finales de Conférence sous les ordres de Nate McMillan ?