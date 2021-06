NBA - Indiana : Bjorkgren viré par les Pacers

Un quatrième coach remplacé en cette fin de saison

Après trois éliminations de suite au premier tour des play-offs, les Indiana Pacers avaient décidé de se séparer de Nate McMillan la saison passée. Depuis, ce dernier a été recruté par les Atlanta Hawks et dispute actuellement les demi-finales de la Conférence Est. McMillan avait été remplacé le 20 octobre dernier par Nate Bjorkgren, mais les Pacers ont décidé de s'en séparer également.C'est le président des opérations basket Kevin Pritchard qui a annoncé cette décision mercredi : "C'était ma décision. C'était une décision vraiment difficile, qui m'a beaucoup donné à réfléchir", a-t-il reconnu.Ancien assistant à Phoenix et Toronto, Nate Bjorkgren n'a pas réussi à trouver l'alchimie au sein de l'équipe, et n'a pas été aidé par les blessures non plus, avec un TJ Warren, si brillant dans la bulle d'Orlando, blessé au pied au bout de seulement quatre matchs et absent jusqu'à la fin de saison, et un Caris LeVert (arrivé dans le cadre du trade à plusieurs équipes qui a conduit James Harden à Brooklyn) absent pendant 24 rencontres après avoir découvert une tumeur cancéreuse au rein. Mais le coach de bientôt 46 ans a tout de même pu compter sur un Domantas Sabonis exceptionnel, qui a fini la saison à 20,3 points, 12 rebonds et 6,7 passes de moyenne, bien aidé par un Malcolm Brogdon à 21,2 points et 5,3 rebonds.Avec ce limogeage de Nate Bjorkgren, c'est en tout cas un quatrième coach de la saison 2020-21 qui ne sera pas sur le banc en 2021-22, après Brad Stevens des Boston Celtics (il est devenu président des opérations basket), Steve Clifford d'Orlando Magic et Terry Stotts des Portland Trail Blazers, qui ont quitté leur franchise d'un commun accord.