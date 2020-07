NBA – Houston : Sefolosha renonce à Orlando, Mbah a Moute arrive

Si certains joueurs ont invoqué des raisons de santé ou des raisons familiales pour ne pas reprendre la saison NBA le 30 juillet à Orlando, Thabo Sefolosha n’a pas donné d’explications, mais toujours est-il que l’arrière (ou ailier) suisse de 36 ans a décidé de ne pas se rendre en Floride pour terminer la saison avec les Houston Rockets. Un petit coup dur pour la franchise texane, même si l’ancien joueur d’Oklahoma City, Atlanta ou encore Utah ne jouait que 10,6 minutes en moyenne cette saison, pour 2,2 points et 2,3 rebonds. Sous contrat jusqu’à 2020, il ne portera donc peut-être plus le maillot des Rockets, et perdra quelques dizaines de milliers de dollars.

Mbah a Moute de retour

La franchise texane n’a pas mis longtemps pour le remplacer. En effet, Luc Mbah a Moute va revenir à Houston, dont il avait déjà porté le maillot en 2017-18. L’ailier (ou ailier fort) de 33 ans n’a plus joué depuis avril 2019, lorsqu’il avait été coupé par le Clippers. Il avait tourné la saison passée à 5 points et 1,8 rebonds de moyenne en 4 matchs. Les Houston Rockets sont classés au sixième rang de la Conférence Ouest, à seulement une victoire de la quatrième place.