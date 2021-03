NBA - Houston : Oladipo refuse un contrat de deux ans

ESPN Sources: Houston Rockets guard Victor Oladipo recently turned down a two-year, $45.2M contract extension, most the franchise is eligible to offer him now. https://t.co/Tl0Q4Gi6zy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2021

Un trade pour Oladipo avant le 25 mars ?

Arrivé à Houston en janvier dans le cadre du trade à quatre équipes qui a notamment conduit James Harden à Brooklyn, Victor Oladipo est actuellement dans sa dernière année de contrat. Un contrat de 84 millions de dollars sur quatre ans, qu’il avait signé lorsqu’il portait le maillot d’Oklahoma City. Libre à la fin de cette saison, l’arrière (ou meneur) de 28 ans s’est récemment vu proposer un contrat de deux ans et 45,2 millions de dollars par Houston, mais il l’a refusé, selon le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’ancienne star d’Indiana souhaite un contrat plus long, que ce soit chez les Rockets ou ailleurs,Tout est donc possible pour le natif du Maryland : prolonger pour plus de deux ans avec Houston après la saison régulière (on n’ose pas parler de play-offs pour les Rockets, avant-derniers de la Conférence Ouest, avec 11 victoires pour 21 défaites, dont 11 de suite), signer un contrat de longue durée avec une autre franchise cet été… ou être échangé avant la date-limite du 25 mars si les Rockets ne veulent pas prendre le risque de le perdre sans contrepartie en fin de saison.Depuis son arrivée à Houston, le All-Star 2018 et 2019 tourne à 18,9 points, 4,9 rebonds et 4,8 passes de moyenne en 31,4 minutes et 13 matchs.