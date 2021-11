NBA - Houston : John Wall voudrait rejouer

Retournement de situation chez les Rockets ? Alors que la franchise de Houston vit un début de saison calamiteux, avec seulement trois victoires sur ses 19 premiers matchs, le pire bilan de toute la Ligue, les Texans pourraient recevoir un coup de boost bienvenu. Et il se nomme John Wall. Le meneur de 31 ans, arrivé il y a presque un an à Houston en provenance de Washington en échange de Russell Westbrook, avait demandé, le 15 septembre dernier, à ne pas jouer pour pouvoir être échangé avec un autre joueur. Mais deux mois et demi plus tard, le quintuple All Star n’a toujours pas trouvé d’équipe, son salaire de 91 millions de dollars sur deux ans ayant refroidi plus d’une franchise, et les Rockets ne souhaitent pas le couper pour qu’il devienne agent libre. Selon ESPN, le n°1 de la draft 2010 (celle de DeMarcus Cousins, Gordon Hayward ou encore Paul George) a demandé à être réintégré petit à petit à l’équipe. Une équipe jeune et sans star, où il aurait un rôle de grand frère. Des discussions entre le joueur et le manager général Rafael Stone ont débuté vendredi, et devraient se poursuivre ce dimanche. Les deux parties doivent notamment trouver un compromis entre son temps de jeu qui devrait être important au vu de ses qualités et son expérience, et le fait de laisser les jeunes (notamment Jalen Green et Kevin Porter Jr, âgés de 19 ans et 21 ans) se développer pour l’avenir.

Plus de 20 points de moyenne la saison passée

Blessé au talon gauche en décembre 2018 avec Washington, John Wall avait été éloigné des parquets pendant deux ans. La saison dernière, il avait joué 40 matchs avec les Rockets (tous comme titulaire) et avait tourné à 20,6 points, 6,9 passes et 3,2 rebonds de moyenne, des statistiques très correctes mais un peu éloignées de celles de sa meilleure saison (23,1pts, 10,7pds et 4,2rbs en 2016-17 avec les Wizards). Les Rockets avaient terminé à la dernière place du classement, avec 17 matchs gagnés sur 52. Il faut remonter à avril 2018 pour voir John Wall disputer un match de play-offs. Le reverra-t-on un jour en phases finales ?