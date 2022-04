Ca se complique pour les Lakers...

Memphis gagne le choc, Dallas et Denver lâchent du lest

Soirée record pour les Clippers

NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 1er avril 2022

C’était la fête de la France ce vendredi à Oklahoma City ! Pas moins de quatre tricolores étaient sur le parquet du Paycom Center pour le match entre OKC et Detroit (victoire 101-110 des Pistons), deux équipes d’ores et déjà hors course pour les play-offs, et ils ont tous les quatre brillé !Le meneur de 20 ans a ajouté 7 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 2 contres pour s’offrir le meilleur match de sa carrière ! Et du côté du Thunder, les Franchies n’ont pas été en reste, avec un quatrième match à plus de 20 points sur les cinq dernière rencontres pour Théo Maledon (20 ans), qui bat son record de la saison, avec 28 points (mais aussi 6 rebonds et 6 passes). Et que dire que Jaylen Hoard (23 ans) qui, pour sa première titularisation en NBA, s’est offert un énorme double-double à 11 points et 20 rebonds. Olivier Sarr (23 ans) a conclu le festival français avec 11 points et 5 rebonds. Malheureusement, la saison va se terminer dans quelques jours pour ces quatre jeunes hommes...Pour les Lakers, la saison pourrait bien se terminer dans quelques jours également… Les Californiens ont perdu un match très important à domicile contre New Orleans, sur le score de 111-114, malgré le retour d’Anthony Davis (23pts, 12rbds, 6 passes) et LeBron James (38pts, 8rbds), si bien qu’ils restent onzièmes, en dehors du play-in, avec un match de retard sur San Antonio et trois sur New Orleans.. Pour les Pelicans du trio McCollum (32pts) - Ingram (29pts) - Valanciunas (17pts, 12rbds), ça commence à sentir bon le play-in. San Antonio, de son côté, a fait le boulot en dominant Portland, désormais éliminé, sur le score de 130-111, avec 22 points de Devin Vassell. Sacramento (12eme) reste en revanche toujours en course pour la qualification après son succès 117-122 à Houston après avoir été mené de 19 points (25pts pour Harrison Barnes).En haut de la Conférence Ouest, le choc opposait les deux premiers, Phoenix et Memphis, et ce sont les Grizzlies, pourtant privés de Ja Morant, Steven Adams et Desmond Bane, qui l’ont emporté 122-114 à domicile en menant pendant la plupart du match, grâce notamment aux 30 points de Dillon Brooks. Les 41 points de Devin Booker et les 8 points et 11 passes de Chris Paul n’ont pas suffi aux Suns, qui sont de toute façon assurés de finir premiers.(35pts pour Kentavious Caldwell-Pope côté Wizards). Défaite également pour Denver, sixième, battu 130-136 à domicile par Minnesota, qui revient à deux matchs des Nuggets. Karl-Anthony Towns (32pts, 9rbds) et Nikola Jokic (38pts, 19rbds, 8pds) se sont livré un très beau duel, alors qu’Anthony Edwards s’est montré décisif à 3 points.Du côté de la Conférence Est, on connait déjà les cinq équipes éliminées de la course au play-in, reste désormais à connaitre le classement final, qui sera très serré. Milwaukee a raté l’occasion de revenir à hauteur du leader, Miami, en subissant une correction à domicile face aux Clippers : 119-153 ! Mais il faut dire que les Bucks étaient privés de leurs stars (Antetokounmpo, Holiday, Middleton, Lopez…) après leur victoire jeudi à Brooklyn après prolongation.C’est également la première fois de leur histoire que les Clippers marquent 153 points en saison régulière. Boston, de son côté, revient à un demi-match des Bucks, après sa victoire 128-123 sur Indiana grâce aux 32 points de Jaylen Brown et aux 31 de Jayson Tatum. Enfin, Toronto, sixième, a enchaîné une cinquième victoire, au détriment d’Orlando : 89-102 avec 19 points de Scottie Barnes et de Fred VanVleet.- Dallas Mavericks : 135-103>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 3 minutes de jeu, 2 points (1/2 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 rebond- Phoenix Suns : 122-114>>> Yves Pons (MEM) n'a pas joué, sur décision du coach>>> Killian Tillie (MEM) n'était pas dans le groupeMilwaukee Bucks -: 119-153>>> Nicolas Batum (LAC), touché à la cheville, n'a pas jouéOklahoma City Thunder -: 101-110>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 37 minutes de jeu, 28 points (10/22 aux tirs dont 3/8 à 3pts, 5/7 aux lancers-francs), 6 rebonds, 6 passes, 1 interception, 2 contres, 3 ballons perdus, 4 fautes>>> Stats de Jaylen Hoard (OKC) : 40 minutes de jeu, 11 points (5 sur 9 aux tirs dont 1/3 à 3pts, 0/2 aux lancers-francs), 20 rebonds, 3 passes, 2 contres, 1 faute>>> Stats d'Olivier Sarr (OKC) : 30 minutes de jeu, 11 points (4/7 aux tirs dont 1/1 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 5 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 ballon perdu, 1 faute>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 40 minutes de jeu, 26 points (12/25 aux tirs dont 2/9 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 7 rebonds, 8 passes, 5 interceptions, 2 contres, 3 ballons perdus, 4 fautes- Portland Trail Blazers : 130-111Denver Nuggets -: 130-136Los Angeles Lakers -: 111-114- Indiana Pacers : 128-123Houston Rockets -: 117-122Orlando Magic -: 89-102