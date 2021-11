NBA - Golden State : Thompson de retour avant Noël ?

Le grand retour de Klay Thompson sur les parquets de NBA interviendra-t-il avant la fin de l'année ? Absent depuis plus de deux ans, l'arrière de Golden State pourrait revenir plus tôt que prévu. Alors qu'il n'était pas question initialement que l'autre gâchette des Warriors (il est le recordman de paniers à trois points sur un match, avec 14 tentatives réussies contre Chicago il y a trois ans) avec l'artilleur maison et superstar de l'équipe Stephen Curry ne retrouve les terrains avant 2022, il se pourrait qu'il fasse son come-back en décembre prochain.

Thompson en avance

The last time Klay Thompson played an NBA game: pic.twitter.com/1VovrjkA1A

— Hoops™ (@HoopMixOnly) November 6, 2021

De retour entre le 20 et le 23 décembre ?

D'après les dernières informations en possession du plus célèbre des insiders Adrian Wojnarowski, la rééducation de Thompson, qui n'a plus joué depuis les... Finales 2019, toucherait à sa fin et le triple champion NBA avec la franchise de San Francisco pourrait devancer tous les pronostics alors que ses coéquipiers, qui n'ont perdu qu'un seul match sur les onze premiers qu'ils ont disputés depuis la reprise, tiennent toute la conférence Ouest en respect, avec même une sixième victoire de rang (contre Minnesota) venue récompenser jeudi soir la grande forme de la Dub Nation, pourtant toujours privée de l'autre des "Splash Brothers".

"On me dit que s'il continue sur sa lancée en ce moment en rééducation, une date cible pour son retour sera fixée probablement dans les prochaines semaines. Et cela pourrait être - il y a de l'optimisme - dès le 20 décembre, 23 décembre", a révélé Wojnarowski, précisant que Thompson devrait très probablement se contenter dans un premier temps de retrouver ses repères avec l'antichambre de la franchise.

Thompson absent depuis plus de deux ans

📅 Il y a 5 ans, après un match à 0/10 à 3-pts, Stephen Curry balançait un incroyable 13/17 derrière l'arc, un record NBA à l'époque 🔥😮

Depuis Klay Thompson est passé par-là et l'a dépossédé de ce record pic.twitter.com/DeDcyelbtU



— Basket-Infos (@Basket_Infos) November 7, 2021

"Les Warriors ont des matches à domicile avant Noël. Et donc le plan pour Klay Thompson est de continuer à monter en puissance. Les Warriors partiront en tournée à la mi-décembre, et à ce moment-là, si Klay continue sur cette voie, il ira jouer avec l'équipe de G-League des Warriors (...) Et l'idée est qu'il soit peut-être de retour avant Noël." Le célèbre numéro 11 de Golden State a d'abord été freiné par une grosse blessure à un genou, avant qu'une autre blessure, à un tendon d'Achille cette fois, ne vienne l'écarter plus longtemps encore des parquets et ne le renvoie à l'infirmerie. Toutefois, Thompson voit le bout du tunnel, et son grand retour est vraisemblablement très proche. Déjà que les Warriors ne laissent que des miettes à leurs adversaires, cela promet.