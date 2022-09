NBA - Golden State : Les Warriors tiennent à Green

Les Warriors de Golden State n'ont pas l'intention de lâcher Draymond Green. Pourtant, l'intérieur peut potentiellement s'en aller libre, à l'été prochain, s'il le désire. En effet, sa saison 2023-24 à environ 27,5 millions de dollars n'est qu'en option et c'est lui qui aura le dernier mot à ce sujet. S'il décide de rester alors ce n'est qu'en 2024 qu'il sera libre. Son actuelle franchise NBA a toutefois visiblement l'intention de tout faire pour le conserver. Les champions NBA en titre semblent être disposés à le conserver pendant encore de très nombreuses années au sein de leur effectif professionnel. C'est ce que le GM de la franchise, à savoir Bob Myers, a confié, auprès de The Athletic : « Clairement, sans équivoque, il n’est pas un joueur que l’on veut voir partir. Si on regarde son importance dans la franchise, ce qu’il a accompli, c’est évident que l’on va tout faire pour le garder avec nous. Je ne peux pas dire qu’il ne sera plus là, ces mots ne peuvent pas sortir de ma bouche. »

Green est arrivé en 2012

Pour rappel, le principal intéressé est arrivé à l'occasion de l'année 2012. Outre Draymond Green, à l'occasion de l'été 2023, les Warriors de Golden State pourraient perdre plusieurs autres de ses stars, qui pourraient donc également partir libres s'ils ne sont pas prolongés avant.Pour tenter de conserver son trio, Golden State devra donc bel et bien sortir le carnet de chèques. Ce qui ne serait pas une mince affaire. En attendant, la franchis basée dans l'Etat de la Californie est déjà concentrée, dans un premier temps, sur cette saison 2022-23 qui arrive, avec, en premier lieu, la défense du titre à assurer. Un titre acquis à l'occasion du mois de juin dernier. Une défense d'un titre qui concerne évidemment Draymond Green.