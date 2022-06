NBA - Golden State : Le numéro de Curry retiré par son université

𝗙𝗼𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘀𝗵𝗿𝗶𝗻𝗲𝗱.

Mark your calendars for August 31.



📰https://t.co/CrE6JeJnoE



— Davidson Basketball (@DavidsonMBB) June 17, 2022

Curry va également recevoir son diplôme

Stephen Curry (34 ans) est rentré un peu plus dans l’histoire de la NBA en étant sacré champion pour la quatrième fois avec les Golden State Warriors, après 2015, 2017 et 2018, avec comme récompense supplémentaire la distinction de MVP des Finales. Une grande première pour le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Les honneurs pleuvent pour « Chef Curry », sur le point d’être également fêté par son université, Davidson, portée par l’une des futures légendes du basket américain entre 2006 et 2009 avant d’être drafté en septième position par Golden State. Par une conférence de presse, le directeur des sports du Davidson College, Chris Clunie, a annoncé vendredi que le maillot et le numéro 30 de Stephen Curry seront retirés lors d’une cérémonie organisée au sein de l’établissement le 31 août.A cette occasion, le meneur des Warriors sera intronisé au Hall of Fame de l’université et recevra son diplôme : un Bachelor en arts avec une spécialisation en sociologie, obtenu en mai, treize ans après avoir quitté Davidson. L’obtention de ce diplôme était une condition sine qua none à cette récompense puisque seuls les joueurs diplômés peuvent voir leur maillot retiré par l’université. Six joueurs ont déjà eu cet honneur avant Curry : Hobby Cobb, Fred Hetzel, John Gerdy, Derek Rucker, Terry Holland et Dick Snyder qui est le seul de ce petit groupe à avoir été sacré champion NBA, en 1979. Toutefois, le maillon fort des Warriors est le premier dont le numéro (30) ne pourra plus être porté par les Wildcats. En trois ans avec le maillot de Davidson, le prodige a considérablement marqué son université et la NCAA. Il détient notamment encore le record de tirs à 3 points réussis sur une saison (162 en 2008) dans la ligue. Un record qu'il possède également en NBA, avec tant d'autres.