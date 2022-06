NBA - Golden State : Kerr évoque la très grande forme actuelle de Curry

La saison 2021-22 de NBA est sur le point de connaître son dénouement. En attendant, dans la nuit de lundi à mardi, les Warriors de Golden State accueillent les Celtics de Boston, dans le cadre du match 5 des finales de NBA, alors que les deux franchises sont actuellement à égalité (2-2). En attendant, Steve Kerr, l'entraîneur de la franchise californienne, est passé par la traditionnelle conférence de presse. Et l'entraîneur des Warriors a longtemps évoqué le cas d'un certain Stephen Curry, en très grande forme. Une forme incroyable qui s'est notamment vue lors du match précédent, remporté par Golden State à Boston (107-97), lorsque le principal intéressé, aujourd'hui âgé de 34 ans, avait alors inscrit pas moins de 43 points. Soit son tout meilleur match dans une finale de NBA depuis le début de sa carrière, pour celui qui a déjà décroché trois titres, en 2015, 2017 mais également en 2018, sans oublier deux trophées de MVP en saison régulière, en 2015 puis en 2016, mais jamais encore en finale NBA.

"Il a sa routine"

Après quatre rencontres déjà disputées dans ces finales, Curry tourne en moyenne à 34,3 points. Sa très grande forme ne fait donc plus guère de doutes. A ce propos, Steve Kerr avait certainement une explication, dans des propos rapportés par l'AFP : "Il a sa routine, il est comme un métronome. Chaque jour, c'est exactement la même chose. Il est dans la salle d'entraînement, puis de musculation, il est sur le terrain. Il est réglé comme une horloge. Mais il y a aussi un sentiment de joie, qui lui procure de l'énergie dans ce travail. Je pense que c'est l'une des choses qui lie tous les grands sportifs, les Roger Federer, les Steph Curry... Il y a une routine qui n'est pas seulement super-disciplinée mais qui est vraiment appréciée chaque jour. Il y a une passion qui accompagne cela, qui dure et qui permet de s'améliorer encore."