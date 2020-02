NBA : Golden State et Minnesota s'échangent Russell et Wiggins

C’est « Trade Deadline Day » en NBA ce jeudi. Alors que le départ d’Andre Iguodala vers Miami a été confirmé, un autre mouvement d’importance concerne Minnesota et Golden State. En effet, les deux franchises ont convenu d’échanger Andrew Wiggins, qui rejoint les Warriors, avec D’Angelo Russell, qui rallie les Wolves. A cet échange s’ajoutent le transfert de choix de Draft du premier tour et du deuxième tour vers Golden State, qui rend la pareille en transférant Jacob Evans et Omari Spellman.

Bell ne sera pas resté longtemps à Houston

Arrivé à Houston dans le cadre du trade « XXL » impliquant Robert Covington, Jordan Bell n’a pas eu le temps de poser ses affaires dans le Texas. Le pivot de 25 ans va servir de monnaie d’échange pour permettre aux Rockets de recruter Bruno Caboclo, qui évolue actuellement aux Memphis Grizzlies. Un échange qui concerne également des choix de Draft du deuxième tour en 2023. Atlanta, pour sa part, a convaincu Skal Labissiere, blessé depuis le 28 décembre dernier, de quitter Portland contre une indemnité de transfert. Les Hawks, actifs en cette dernière journée, vont accueillir Derrick Walton Jr en provenance des Los Angeles Clippers, là encore en échange d’une indemnité de transfert.