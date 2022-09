NBA - Golden State : Curry vise un cinquième titre

Le lancement de la saison 2022-2023 de NBA se précise. Le début du prochain exercice est prévu le 18 octobre. En attendant, c'est la pré-saison qui s'apprête à débuter. Présent actuellement du côté de Tokyo au Japon, en pleine préparation, afin de disputer un total de deux rencontres contre la franchise des Wizards de Washington, le meneur américain Stephen Curry, aujourd'hui âgé de 34 ans, s'est exprimé sur la saison à venir et il n'a d'ailleurs pas caché avoir hâte que cela démarre. Sa franchise des Warriors de Golden State est la tenante du titre. Avec ce titre à défendre, Curry sait que les siens seront forcément attendus par les autres franchises. C'est d'ailleurs dans ce sens que le meneur a mis en garde ses coéquipiers. Dans le même temps, le joueur en a également profité pour afficher ses ambitions, lui qui vise un cinquième titre dès cette saison.

"Défendre un titre de champion est la chose la plus difficile"

"Il est très facile de rester motivé parce que vous voulez maintenir ce sentiment aussi longtemps que possible, a déclaré Curry, dans des propos rapportés par l'AFP. Nous savons aussi que défendre un titre de champion est la chose la plus difficile à faire dans notre sport. Peu d'équipes sont capables de le faire et toutes les équipes se régénèrent pour vous battre, donc nous devons (...) essayer de continuer à nous améliorer." L'an passé, pour glaner ce nouveau titre, les Warriors de Golden State avaient gagné, lors des finales, contre la franchise des Celtics de Boston, avec une série conclue par quatre victoires à deux. Dans son histoire, la franchise californienne compte désormais sept titres. A l'occasion de ces même finales, Stephen Curry, qui a ensuite vécu un "été follement chargé", avait été nommé meilleur joueur, pour la toute première fois de son incroyable carrière, après avoir tourné, en moyenne, à 31,2 points.