NBA - Golden State : Curry pas avant mars

Victime d’une fracture de la main gauche le 30 octobre dernier, Stephen Curry espérait revenir après le All Star Break, c’est-à-dire aux environs du 20 février. Mais le meneur de bientôt 32 ans devra patienter un petit peu plus. Sa franchise des Golden State Warriors a en effet fait savoir que Curry, qui « a fait de bon progrès durant sa rééducation ces dernières semaines et continue à travailler individuellement sur le parquet chaque semaine », sera réévalué dans quatre semaines. « Nous sommes confiants dans le fait qu’il puisse être de retour courant mars », concluent les Warriors.

Les Warriors derniers de l'Ouest

Stephen Curry s’était blessé lors du quatrième match de la saison, qui s’était soldé par une troisième défaite pour les Californiens. Depuis, le bilan des Warriors est assez catastrophique, avec une dernière place de la Conférence Ouest (11 victoires - 39 défaites). Le retour de Curry à un mois de la fin de la saison régulière ne fera pas de mal aux vice-champions NBA en titre, mais l’espoir de disputer les play-offs est quasi-nul, les Warriors comptant à ce jour treize victoires de moins que Memphis, huitième.