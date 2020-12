NBA - Golden State : Curry lance la saison des Warriors

Curry a pesé sur la rencontre jusqu'à son terme

Stephen Curry lance la saison 2020-21 de sa franchise. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Golden State Warriors ont signé leur toute première victoire de ce nouvel exercice, en allant s'imposer sur le parquet des Chicago Bulls, d'un petit point (128-129). Du côté de l'United Center, un homme en particulier a fait beaucoup de bien à la franchise basée du côté de San Francisco en Californie. Il s'agit donc de Stephen Curry, qui termine meilleur marqueur des siens, ainsi que du match, avec un bilan non négligeable de 36 points, 2 rebonds et 6 passes décisives. D'un point de vue comptable, il s'agit évidemment de son meilleur match depuis le début de cette saison, même si lors de sa première sortie, mardi dernier, sur le parquet des Brooklyn Nets (125-99), Curry avait alors signé un double double (20 points, 4 rebonds, 10 passes décisives).Une prestation qui n'avait donc pas pu empêcher la défaite des siens. Après deux premières défaites, Golden State lance donc enfin sa saison. Une victoire qui était loin d'être évidente, jusqu'à la toute fin de la rencontre, tant l'écart final reste donc infime. Le dernier panier n'est pas l'œuvre de Curry, mais bien de Damion Lee, à seulement 1,7 seconde du buzzer. Un ultime panier qui a donc définitivement scellé le sort de cette rencontre. Pourtant, les Bulls pensaient l'avoir fait, à seulement 6 secondes du terme de ce match, lorsque Zach LaVine avait alors inscrit un panier de près. Mais rien n'était donc figé. De son côté, Lee avait littéralement le champ libre, dans la mesure où presque tous les défenseurs adverses étaient ainsi attirés par Stephen Curry. Jusqu'au bout, que ce soit de façon active ou passive, le meneur a donc joué un rôle plus qu'important dans cette rencontre.