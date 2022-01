NBA - Golden State : Curry établit un nouveau record

Jusqu'où va aller Curry ?

Premier match de l’année pour Golden State et nouveau record pour Stephen Curry, le troisième en moins de trois semaines. Dans son exercice favori, celui du tir à trois points, le meneur des Warriors est rentré un peu plus dans l’histoire de la NBA dans la nuit de samedi à dimanche face au Jazz, match remporté (123-116) par les siens et dans lequel il a inscrit 28 points.à la mi-décembrela semaine passée,. Une performance d’autant plus mirifique pour l’intéressé qui bat son propre record (157), établi entre novembre 2014 et novembre 2016. Il faut remonter au 8 novembre 2018 pour trouver trace d’un match de Stephen Curry sans qu’il n’ait trouvé la mire à trois points.Depuis, la série s’est enclenchée, a enflé à vitesse grand V et il a fallu au numéro 30 des Warriors un peu plus de trois ans - seulement deux années ont suffi pour établir son précédent record - pour améliorer sa marque. La faute à une saison 2019-2020 quasiment blanche, qui l’a vu disputer seulement cinq rencontres en raison d’une fracture de la main gauche. La question est désormais : où va s'arrêter Stephen Curry ?En plus d'être le quatrième meilleur marqueur de la ligue avec 27,7 points de moyenne par match, il convertit 5,4 paniers à trois points de moyenne par rencontre cette saison. Un record pour lui mais son ratio de 40% de réussite dans l'exercice n'est pas le meilleur qu'il a aligné. Désormais, les yeux seront un peu plus rivés sur le MVP des saisons 2014-2015 et 2015-2016.