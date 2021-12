NBA : Golden State battu à Philadelphia, Chicago s'offre Miami, Utah enchaîne

L’affiche de la nuit : Miami - Chicago

Le flop de la nuit : Golden State

Le MVP de la nuit : Nikola Jokic

Le Français de la nuit : Rudy Gobert

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 10 décembre 2021

Miami et Chicago, quatrième et troisième de la Conférence Est, s’affrontaient samedi en Floride, et c’est le Heat qui s’est largement imposé, 118-92. Dans ce choc où les deux équipes étaient privées de nombreux joueurs (White, DeRozan, Jones Jr, Dosunmu côté Chicago ; Adebayo, Martin et Butler côté Miami), il n’y a pas eu de suspense, et le Heat, auteur d’un gros début de match, a mené d’un bout à l’autre : 39-25 à la fin du premier quart, 65-52 à la mi-temps, 86-70 à la fin du troisième quart.En face, Zach LaVine a inscrit 33 points (7/11 à 3pts). Pour la première fois de son histoire, Miami a désormais un bilan de 50% de victoires contre Chicago (60v-60d), et revient à un succès des Bulls au classement, et à un et demi des leaders Brooklyn et Milwaukee.*Sale soirée pour Stephen Curry ! Il faudra encore attendre un peu pour voir le meneur battre le record de tirs à 3 points réussis de Ray Allen (2973), puisqu’il n’en a inscrit que trois contre Philadelphia, et se retrouve donc à six paniers du record, mais en plus (et surtout), ses Golden State Warriors se sont inclinés 102-93 en Pennsylvanie. « Ce record ne pouvait pas arriver sur mon parquet », assurait Joel Embiid après le match. Le pivot a grandement contribué à cette victoire avec ses 26 points et 9 rebonds, mais que dire de Matisse Thybulle, héroïque en défense sur Stephen Curry.Les Warriors menaient pourtant encore de treize points au milieu du dernier quart, mais ils ont rapidement perdu cette avance, et les 76ers ont réussi un grand dernier quart, remporté 32-20. Jordan Poole termine meilleur marqueur des Warriors avec 23 points, et c’est désormais à Indiana, lundi, que Curry tentera de marquer six paniers à 3 points pour égaler Allen.Les Nuggets ont beau être décimés par les blessures (Porter Jr, Barton, Rivers, Murray, Dozier), il ne faut pas compter sur eux pour lâcher, et ils l’ont encore prouvé avec une belle victoire 112-127 à San Antonio (deux jours après s’être inclinés chez les Spurs) pour revenir à un bilan de 50% de succès (13v-13d) et une septième place à l’Ouest. Denver a notamment pu compter sur son MVP,Le Serbe a tout fait lors de ce match, où Denver menait de seize points à la mi-temps, puis de 32 en début de dernier quart, avant de voir les Spurs revenir un peu dans le « garbage time ».SI Killian Tillie a battu son record de points de la saison (12), Rudy Gobert est tout de même le meilleur Français de la nuit. Utah a signé sa septième victoire d’affilée, sur le parquet de Washington (98-123), et revient à deux victoires et demie du leader Phoenix, et le pivot a encore été excellent.« Je pense que ce soir, la façon dont nous avons joué des deux côtés du terrain et l’état d’esprit que nous avions, c’était vraiment un état d’esprit de prétendant au titre. A chaque quart-temps on est devenu meilleurs (+4 dans le premier, -5 dans le deuxième, +13 dans le troisième, +13 dans le dernier, ndlr) », a constaté le triple meilleur défenseur. Après ce road-trip victorieux de quatre matchs, le Jazz rentre à la maison pour six matchs à sa portée jusqu’à Noël.- Orlando Magic : 106-104>>> Nicolas Batum (LAC) n'était pas dans le groupeWashington Wizards -: 98-123>>> Stats de Joel Ayayi (WAS) : 3 minutes de jeu, 0 point (0 tir), 1 passe>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 28 minutes de jeu, 20 points (9/10 aux tirs dont 0 tir à 3 point, 2/2 aux lancers-francs), 11 rebonds, 1 contre, 3 fautes- Houston Rockets : 113-106>>> Stats de Killian Tillie (MEM) : 17 minutes de jeu, 12 points (4/6 aux tirs dont 3/5 à 3 point, 1/2 aux lancers-francs), 3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 fautes>>> Yves Pöns (MEM) n'a pas joué, sur décision du coachSan Antonio Spurs -: 112-127>>> Stats de Petr Cornelie (DEN) : 2 minutes de jeu, 0 point (0 tir), 2 rebonds, 1 faute- Sacramento Kings : 117-103- Chicago Bulls : 118-92- Golden Stade Warriors : 102-93