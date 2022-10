NBA : Gobert impressionné par Wembanyama

Gobert : "La première fois que je l'ai vu jouer, je savais qu'il serait spécial"

Si tout va bien, ils se croiseront sur les parquets NBA dans un an. Rudy Gobert est sous contrat jusqu’en 2026 avec Minnesota et Victor Wembanyama est annoncé comme le numéro 1 de la prochaine Draft (ou n°2 au pire, si Scoot Henderson lui passe devant chez les recruteurs).s, alors que l’ailier fort de 18 ans est venu jouer deux matchs-exhibition avec Boulogne-Levallois contre une équipe de G-League, où il a émerveillé tous les observateurs.Ce lundi, Rudy Gobert a donné une interview au site officiel de la NBA, et il a forcément été interrogé sur son jeune compatriote, à qui il prédit un grand avenir. « Je connais Victor depuis qu'il a 13 ans. C'est un super garçon. Il est très sage. De toute évidence, il a tous les outils. Mais ce qui le rend spécial, c'est son état d'esprit. Il est passionné par le jeu. Il veut être grand, et il sait ce qu'il faut pour être grand. Il met tout cela ensemble et travaille très dur pour atteindre ce niveau. C'était vraiment cool de le voir grandir. La première fois que je l'ai vu jouer, je savais qu'il serait spécial. Mais la vraie question était de savoir jusqu'où et à quel point ? Au vu de ces derniers jours, nous pouvons tous convenir qu'il va être quelqu’un d'unique.Il a tous les outils, mais la mentalité est l'outil le plus important, et il l’a. (...) Ça n'arrive pas souvent que je sois plus petit que quelqu’un (il mesure 2,16m, soit 3 centimètres de moins que « Wemby », ndlr) C'était super (sourire). J'ai l'habitude d'être celui qui regarde d'en haut. C'est inhabituel pour moi, mais ça arrive. J'ai vu Boban (Marjanović, le pivot de Houston, qui mesure 2,24m, ndlr) et Tacko (Fall, l’ancien pivot de Boston et Cleveland, aujourd’hui en Chine, qui mesure 2,29m, ndlr) à quelques reprises. Cela me fait me sentir comme une personne normale. » Et dire que ses deux joueurs porteront bientôt ensemble le maillot de l'équipe de France. On en salive d'avance !