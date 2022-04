NBA : Gobert et le Jazz flambent, les chocs pour Boston et les Clippers

Rudy Gobert goes a perfect 9-9 from the field in the @utahjazz home win!

Bojan Bogdanovic: 27 PTS (7-11 FGM)

Jordan Clarkson: 18 PTS, 9 AST

Hassan Whiteside: 12 PTS, 10 REB, 3 BLK pic.twitter.com/J1ruzBPL2U



🔥 @KDTrey5's triple-double powers the @BrooklynNets 21-point comeback!

32 points

10 boards

11 assists

2 blocks pic.twitter.com/uKxF9WUKPp



NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 6 avril 2022

Ne dérogeant pas à ses habitudes, Rudy Gobert a amassé une nouvelle moisson de points et de rebonds la nuit dernière en NBA, contribuant largement au succès de Utah contre Oklahoma (137-101)., à l'instar de son coéquipier Hassan Whiteside (15 points - 11 rebonds). Mais le meilleur marqueur de la rencontre est l'ailier croate du Jazz, Bojan Bogdanovic, avec 27 unités. Dans les rangs du Thunder, le Français Jaylen Hoard a a brillé avec 23 points ponctué par un joli 5/8 à trois points. En revanche, Théo Maledon n'est pas entré en jeu. Au classement, la franchise de Salt Lake City conserve une victoire d'avance sur les Nuggets de Denver au 5eme rang de la Conférence Ouest à deux matchs de la fin de saison régulière.Toujours côté Ouest, le choc de la nuit a été remporté par les Los Angeles Clippers aux dépens du leader, Phoenix (113-109). De retour à la compétition,. Privés de leurs deux stars Devin Booker (dos) et Chris Paul (doigt), les Suns ont vu l'Ougandais Ishmail Wainwright (20 points) et le Congolais Bismack Biyombo (14 points - 12 rebonds) faire bonne figure. Pour rappel, ce résultat ne change rien aux affaires de ces deux équipes. Phoenix est assuré de boucler la phase régulière en position de leader et les Clippers à la 8eme place de la Conférence Ouest, lui assurant un play-in contre le 9eme, soit les New Orleans Pelicans, soit les San Antonio Spurs.L'autre choc de la nuit, celui de la Conférence Est, est revenu à. Seul DeMar DeRozan a surnagé chez les Bulls avec 16 points alors que chez les Celtics, la marque est une nouvelle fois partagée, quatre éléments ont inscrit au moins 15 points. La palme revient à Jaylen Brown, crédité de 25 unités tandis que Jayson Tatum s'est fendu d'un doublé (16 points - 10 rebonds). Ce joli coup réalisé par les hommes d'Ime Udoka les conforte dans leur 2eme place avec provisoirement une victoire de plus que Milwaukee, 3eme. Quant aux Bulls, 6eme, ils auront du mal à aller chercher Toronto (5eme) à deux journées des play-offs.Dans les autres rencontre, Kevin Durant a brillé de mille feux, endossant le rôle de héros dans le derby de Big Apple entre New York et Brooklyn (98-110). D'un triple-double (32 points - 10 rebonds - 11 passes), il a notamment permis aux Nets de remonter un handicap de 21 points contre les Knicks d'. En 9eme position à l'Est, Brooklyn revient à une victoire de Cleveland et stagne à hauteur d'Atlanta (8eme), victorieux sur son parquet face à Washington (118-103). Une nouvelle fois époustouflant, Trae Young a atteint la barre des 30 points pour boucler le match en double-double grâce à 11 offrandes pour ses partenaires. L'Italien Danilo Gallinari s'en est délecté avec un double-double à son actif également (26 points - 10 rebonds). En face, seul le Letton Kirstaps Porzingis a tenu la comparaison avec un double-double également, et de belle facture (26 points - 18 rebonds). A noter quedurant l'intégralité de la rencontre contrairement aux deux autres Tricolores,. En seulement deux minutes de jeu avec les Mavericks, l'ex-meneur des Knicks a pour sa part dû se contenter de deux petits points. La star de son équipe, Luka Doncic, a une nouvelle fois assumé son statut avec un double-double laissant parler son altruisme (26 points - 14 passes).Detroit Pistons -: 113-131New York Knicks -: 98-110- Washington Wizards : 118-103Chicago Bulls -: 94-117- Oklahoma Thunder : 137-101- Phoenix Suns : 113-109