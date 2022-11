NBA : Gobert et Hayes cartonnent mais perdent, Milwaukee et Utah enchaînent

Milwaukee et Utah plus que jamais en tête

Le derby pour Brooklyn et les Clippers

NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 10 novembre 2022



Après la pause liée aux élections de midterms mardi, la NBA est repartie de plus belle mercredi, avec treize matchs au programme. Cinq Français étaient sur les parquets, et deux se sont particulièrement illustrés, même si leur équipe a perdu. Rudy Gobert, de retour de protocole covid, a marqué 25 points, ce qu'il n'avait plus réussi depuis mars dernier avec Utah, et a il a pris 11 rebonds, lors de la défaite de Minnesota contre Phoenix (117-129). Le pivot français, tout comme Karl-Anthony Towns (11pts, 8rbds) a été rapidement handicapé par les fautes, et les Suns en ont profité. Ils ont mené le match de la huitième à la dernière minute, dans le sillage d'un Devin Booker à 32 points et 10 passes. Phoenix est deuxième de l'Ouest. L'autre tricolore en forme mercredi se nomme Killian Hayes, et c'est assez surprenant.La saison du 7eme de la Draft 2020 serait-elle lancée ? Cela demande confirmation face à New York vendredi. Les C's se sont en tout cas très facilement imposés, grâce notamment à leur duo Jaylen Brown (30pts, 7rbds) - Jayson Tatum (31pts, 5pds), et les voilà troisièmes de l'Est.Milwaukee est toujours en tête de la Conférence Est, après sa nouvelle victoire, du côté d'Oklahoma City. Les Bucks, pourtant privés de leurs deux stars Giannis Antetokounmpo (genou) et Jrue Holiday (cheville), l'ont emporté après deux prolongations, sur le score de 132-136.Les 39 points de Shai Gilgeous-Alexander n'ont pas suffi au Thunder, qui perd son quatrième match de suite. A l'Ouest, c'est Utah qui est en tête, à la surprise générale, et le Jazz a signé une dixième victoire, sur le parquet d'Atlanta. Lauri Markkanen (32pts, 8rbds) et Jordan Clarkson (23pts, 5pds) ont porté la franchise de Salt Lake City, qui a fait la différence dans le dernier quart après avoir été menée de dix points à la fin du troisième (26pts pour Dejounte Murray côté Hawks).Enfin, un derby de New York et un derby de Los Angeles étaient également au programme de ce mercredi, et la logique a été respectée. A Big Apple, ce sont les Brooklyn Nets qui se sont très facilement imposés face aux New York Knicks dans un match à sens unique, toujours sans Kyrie Irving : 112-85. Kevin Durant s'est offert un triple-double (29pts, 12rbds, 12pds) et Seth Curry a ajouté 23 points, lors de ce premier match depuis l'officialisation de Jacque Vaugh sur le banc. Julius Randle finit quant à lui avec 24 points et 11 points pour les Knicks, où Evan Fournier a marqué 6 points en 20 minutes. En Californie, les Clippers l'ont quant à eux emporté 114-101 face aux Lakers, dans un match où les hommes de Darvin Ham n'auront mené que de quatre points, dans le premier quart (même s'ils ont égalisé trois minutes avant la mi-temps et à un quart d'heure de la fin).En face, Paul George en a inscrit 29, et les Clippers en sont désormais à quatre victoire en cinq matchs, malgré l'absence de Paul George.- Dallas Mavericks : 94-87Franck Ntilikina (DAL) n'a pas joué, sur décision du coachCharlotte Hornets -: 95-105Stats de Théo Maledon (CHA) : 11 minutes de jeu, 0 point (0/2 aux tirs dont 0/1 à 3pts, 0 lancer-franc tiré, 2 rebonds, 1 contre, 1 ballon perdu, 2 fautesOlivier Sarr (POR), blessé au poignet, n'a pas joué- Detroit Pistons : 128-112Stats de Killian Hayes (DET) : 22 minutes de jeu, 16 points (7/12 aux tirs dont 1/2 à 3pts, 1/1 aux lancers-francs, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception, 3 fautes- New York Knicks : 112-85Stats d'Evan Fournier (NYK) : 20 minutes de jeu, 6 points (2/7 aux tirs dont 2/5 à 3pts, 0 lancer-franc tiré, 2 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1 ballon perdu, 3 fautesMinnesota Timberwolves -: 117-129Stats de Rudy Gobert (MIN) : 30 minutes de jeu, 25 points (8/11 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 9/11 aux lancers-francs, 11 rebonds, 3 contres, 1 ballon perdu, 4 fautesOklahoma City Thunder -: 132-136 apOusmane Dieng (OKC) n'était pas dans le groupe- Los Angeles Lakers : 114-101Stats de Nicolas Batum (LAC) : 16 minutes de jeu, 2 points (0/1 aux tirs dont 0/1 à 3pts, 1/2 aux lancers-francs, 6 rebonds, 1 passe, 1 ballon perdu, 2 fautesMoussa Diabaté (LAC) n'a pas jouéIndiana Pacers -: 119-122Atlanta Hawks -: 119-125- Houston Rockets : 116-109Chicago Bulls -: 111-115San Antonio Spurs -: 122-124 ap- Cleveland Cavaliers : 127-120