NBA : Gobert dans le meilleur cinq défensif à l’unanimité

Gobert encore loin de Duncan

Cinquième sélection d’affilée dans le meilleur cinq défensif de la saison pour Rudy Gobert ! Sans surprise, celui qui a été élu pour la troisième fois de sa carrière meilleur défenseur de la saison (après 2018 et 2019) figure dans la « NBA All-Defensive First Team » dévoilée par la NBA lundi soir.Les deux joueurs sont accompagnés par l’ailier fort (ou pivot) de Golden State Draymond Green (176 pts), du meneur (ou arrière) de Milwaukee Jrue Holiday (157pts) et de l’ailier fort de Milwaukee Giannis Antetokounmpo (135pts). Dans la deuxième meilleure équipe défensive, on retrouve le pivot de Miami Bam Adebayo (111pts), l’arrière (ou ailier) de Miami Jimmy Butler (111pts), le pivot de Philadelphia Joel Embiid (87pts), l’arrière de Philadelphia Matisse Thybulle (63pts) et l’ailier des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (43pts).Rudy Gobert est le seul joueur parmi ces dix heureux élus à être sélectionné pour la cinquième fois d'affilée dans la meilleure équipe défensive. Mais il a encore du chemin à parcourir avant de rejoindre Tim Duncan, le recordman, sélectionné 15 fois durant sa carrière, dont huit fois dans la première équipe. Kawhi Leonard, de son côté, figure pour la septième fois dans l'une des deux meilleures équipes défensives., comme cela a déjà été le cas en 2017 (2eme équipe), 2019 et 2020 (3eme équipe). Ces équipes devraient être dévoilées dans les prochains jours. Même si bien sûr, c'est le titre de champion NBA qu'il convoite par-dessus tout. Son équipe du Jazz est actuellement à égalité (2-2) avec les Los Angeles Clippers en demi-finale de la Conférence Ouest.