NBA : Gobert dans la troisième équipe-type

La NBA poursuit l’annonce de ses récompenses de la saison régulière 2019-20 (qui ne prennent pas en compte les matchs disputés dans la bulle d’Orlando) au compte-gouttes, et ce mercredi, elle a dévoilé ses trois équipes-types ! Le premier cinq majeur n’a rien de surprenant. On y retrouve LeBron James et Anthony Davis, deux joueurs des Lakers, les seuls encore en mesure d’être champions, mais aussi le MVP 2019 et meilleur défenseur 2020 Giannis Antetokounmpo, le meilleur marqueur de la Ligue James Harden, et la star de Dallas Luka Doncic. Parmi les 100 journalistes désignant les équipes-types, 100 ont placé Giannis Antetokounmpo et LeBron James dans la première équipe. C’est d’ailleurs entre ces deux joueurs que devrait se disputer le titre de MVP, qui sera décerné prochainement. Avec cette sélection, LeBron James dépasse Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Tim Duncan, et devient le premier joueur à avoir été sélectionné à seize reprises dans l’une des trois équipes-types de la saison. Luka Doncic est quant à lui le premier joueur depuis Tim Duncan en 1999 à figurer dans la première équipe dès sa première ou deuxième saison dans la Ligue, et le plus jeune depuis Kevin Durant en 2010.

Gobert comme Parker et Noah

Dans la deuxième équipe, on retrouve Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul, Pascal Siakam (première sélection) et Nikola Jokic, le seul joueur à pouvoir encore rêver de la bague de champion 2020. Enfin, la troisième équipe est composée de Rudy Gobert, Ben Simmons (première sélection), Russell Westbrook, Jayson Tatum (première sélection) et Jimmy Butler. Ces deux derniers, qui s’affrontent en finale de la Conférence Est, peuvent encore espérer être champion. C’est la troisième fois que Rudy Gobert figure dans l’une des trois équipes-types. Il avait été sélectionné dans la deuxième en 2017 et dans la troisième en 2019. Cette saison, un journaliste l’a placé dans la première équipe, 19 dans la deuxième, 48 dans la troisième, et 32 dans aucune de ces trois équipes. Le pivot du Jazz est le troisième Français à avoir l’honneur d’être sélectionné dans un cinq majeur, après Tony Parker (troisième équipe en 2009, deuxième équipe en 2012, 2013 et 2014) et Joakim Noah (première équipe en 2014).



All-NBA first team : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), LeBron James (Los Angeles Lakers), James Harden (Houston), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Luka Dončić (Dallas)



All-NBA second team : Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokić (Denver), Damian Lillard (Portland), Chris Paul (Oklahoma City), Pascal Siakam (Toronto)



All-NBA third team : Jayson Tatum (Boston), Jimmy Butler (Miami), Rudy Gobert (Utah) , Ben Simmons (Philadelphia), Russell Westbrook (Houston)