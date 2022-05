NBA : Gobert dans la meilleure équipe défensive de la saison

The 2021-22 Kia All-Defensive First Team!

💎 Giannis Antetokounmpo

💎 Mikal Bridges

💎 Rudy Gobert

💎 Jaren Jackson Jr.

💎 Marcus Smart#NBA75 #NBAAwards pic.twitter.com/GwFDno6bHH



Adebayo en patron dans le second cinq défensif

Un Français à l’honneur ! La NBA a communiqué les première et deuxième équipes défensives de la saison. C’est désormais une habitude,. Le pivot tricolore du Jazz, meilleur rebondeur de la saison (14,7 de moyenne par match) et meilleur défenseur de la Ligue en 2018, 2019 et 2021, est. Cent journalistes ont voté pour dresser cette robuste formation qui peut donner le tournis à de potentiels adversaires. Smart, seul joueur encore en course en play-offs, en finale de la Conférence Est face à Miami (1-1), et élu meilleur défenseur de l’année, a fait l’unanimité en recueillant 99 suffrages pour ce meilleur cinq défensif. Derrière, Bridges n’est pas loin avec seulement quatre votes de moins. Arrivent ensuite respectivement l’international français (76 votes), le champion NBA 2020-21 avec les Bucks (63 votes) et l'ailier fort ou pivot des Grizzlies (55 votes). Ce dernier est présent dans le meilleur cinq défensif de la saison pour la première fois, à l’instar du joueur des Suns.Eux aussi avaient l’espoir d’être récompensés de la sorte mais ils ont été placés dans la seconde équipe défensive de la saison. C’est le cas de Bam Adebayo (Miami), qui n’était qu’à un petit vote de doubler Jackson Jr pour compléter la première équipe. Le pivot du Heat, membre de cette seconde formation pour la troisième saison de rang, en a obtenu 152 (votes pour les première et seconde équipes confondues) quand son homologue chez les Grizzlies pointe à 153 unités. Ce second cinq défensif récompense également Jrue Holiday (Milwaukee, 89 votes), Matisse Thybulle (Philadelphie, 87 votes), Robert Williams III (Boston, 70 votes) et Draymond Green (Golden State, 34 votes).