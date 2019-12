NBA : Gilgeous-Alexander s'offre les Raptors

Petit à petit, Shai Gilgeous-Alexander est en train de se faire un nom en NBA. Drafté en 11eme position en 2018 par les Charlotte Hornets et envoyé du côté des Los Angeles Clippers en échange de Miles Bridges, le jeune meneur / arrière a impressionné lors de sa saison rookie et semblait faire partie du nouveau projet de la franchise californienne. Malheureusement pour lui, « SGA » a fait les frais, avec Danilo Gallinari, de l'arrivée de Paul George aux côtés de Kawhi Leonard l'été dernier. Titulaire à OKC cette saison avec Chris Paul, le Canadien s'éclate.

« SGA » se plait à Toronto

Ainsi, dans la nuit de dimanche à lundi, Gilgeous-Alexander a profité des absents chez les Raptors, à savoir Pascal Siakam et Marc Gasol, pour faire tomber Toronto à la Scotiabank Arena. Natif de la ville, celui qui a grandi près d'Hamilton a été crucial dans le court mais précieux succès de Thunder au Canada. Avec 32 points, à 12 sur 21 aux tirs, et 7 rebonds en presque 39 minutes de jeu, « SGA » a été l'un des bourreaux des champions en titre. Alors que son équipe était menée en fin de match (97-96), c'est d'ailleurs lui qui a marqué le dernier panier du match, avant de prendre le rebond sur un tir à trois points raté de Fred VanVleet.

« SGA » présent des deux côtés du terrain

Suite à son début de saison prometteur, Gilgeous-Alexander, qui tourne en 19,4 points et 4,9 rebonds de moyenne depuis la reprise, est de plus en plus responsabilités offensivement et défensivement par Billy Donovan, son entraîneur à OKC. « Mon job, c’est de rendre les tirs adverses les plus durs possibles. (...) Donc je me concentre pour réussir absolument un stop », confiait d'ailleurs récemment la jeune pépite du Thunder, après une nouvelle très belle performance contre les Charlotte Hornets. Précieux à Toronto, « SGA » a ainsi permis au Thunder d'enchaîner une quatrième victoire en cinq matchs et d'ainsi conforter sa 7eme place à l'Ouest.