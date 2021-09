NBA : Frank Ntilikina vers Dallas ?

The Mavericks have emerged as the likely next destination for former Knicks guard Frank Ntilikina, league sources say.

La concurrence sera rude

Présent à l'Élysée pour être fait chevalier de l’Ordre National du Mérite ce lundi, la belle semaine de Frank Ntilikina (23 ans) devrait continuer puisque l'ancien meneur des Knicks, non retenu par New York, va être récupéré par les Dallas Mavericks en tant qu'agent libre.Il était d'ailleurs à l'époque déjà désiré par les Mavs, qui avaient le neuvième choix de la draft, et ont vu le talent français leur filer sous les yeux.Il rejoindra donc la nouvelle superstar de la ligue Luka Dončić, qu'il a d'ailleurs éliminé avec la France en demi-finale des Jeux Olympiques cet été. Le Slovène, qui fait actuellement la couverture d'un célèbre jeu vidéo de basketball, veut désormais emmener son équipe le plus loin possible en play-offs. Le Français, médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo, devra tout de même faire face à de la concurrence au poste de meneur, puisque si Luka Dončić est le meneur titulaire, derrière d'autres joueurs vont batailler pour avoir des minutes précieuses en tant que remplaçants.L'ancien joueur de Strasbourg apportera donc ses qualités défensives et ses 5,5 points de moyenne lors de ces quatre dernières saisons, à une franchise qui aura bien besoin d'un atout défensif supplémentaire dans sa quête du titre.