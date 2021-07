NBA : Fournier dans le viseur de New York ?

Evan Fournier (28 ans, 2,01 m) va-t-il déjà quitter Boston et prendre la direction de New York ? A en croire le Philadelphia Inquirer, l'arrière-ailier international français des Celtics depuis mars dernier aurait tapé dans l'œil des Knicks, qui s'apprêteraient à faire une offre pour le héros de la victoire de dimanche dernier des Bleus face aux Etats-Unis en ouverture du tournoi de basket des Jeux de Tokyo. Après avoir pensé à parier sur un free agent qui l'obligerait à casser sa tirelire (il avait été question un temps de Chris Paul ou Kawhi Leonard), la franchise new-yorkaise aurait en effet revu sa position. Et plutôt qu'enrôler une superstar de NBA libre de tout contrat, les Knicks préféreraient désormais miser sur deux ou trois valeurs sûres de la Ligue. Fournier en ferait partie, et la prestation XXL du coéquipier de Jayson Tatum face aux Américains dimanche (28 points) a dû donner plus envie encore aux New Yorkais de compter la saison prochaine dans son roster le natif de Saint-Maurice, qui toucherait dans la Grosse Pomme un salaire avoisinant les 18 millions de dollars.

Dinwiddie sur la short-list aussi ?

Après être resté sept saisons à Orlando, à qui il avait fait des adieux poignants en mars dernier pour rejoindre Boston, où il avait été tradé en échange de deux seconds tours de draft, "Fourmizz" pourrait donc déjà quitter le Massachussetts pour New York et les Knicks, où évolue un autre Frenchy et coéquipier de Fournier en équipe de France Franck Ntilikina. Chez les Knicks, l'ancien joueur de Denver, qui l'avait drafté en 20eme position à l'arrivée en NBA de celui qui avait débuté sa carrière à Nanterre, pourrait également évoluer aux côtés de Spencer Dinwiddie. Barré à Brooklyn par James Harden et Kyrie Irving, l'ex-Piston pourrait retrouver du temps de jeu du côté de New York, où il serait également souhaité. Gourmand, il toucherait un salaire plus élevé encore (25 millions d'euros) que Fournier.