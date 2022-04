NBA : Finch prolonge aux Wolves, Gentry viré des Kings

Voilà seize ans que les Sacramento Kings n’ont plus disputé un match de play-offs, et aucune franchise ne peut en dire autant. Les Californiens ont terminé douzièmes de la Conférence Ouest, avec 30 victoires pour 52 défaites, et sans surprise, le coach des Kings, Alvin Gentry, ne survivra pas à cette nouvelle débâcle. Arrivé à la tête de l’équipe en novembre 2021 suite au licenciement de Luke Walton, dont il était l’assistant depuis un peu plus d’un an, le coach de 67 ans n’est pas parvenu à redresser l’équipe, puisque son bilan personnel est de 24 victoires pour 41 défaites et une élimination de la course au play-in neuf jours avant la fin de la saison régulière. Les dirigeants de la franchise ont donc annoncé lundi qu’ils se mettaient à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, ce sera le douzième depuis 2006 et les derniers play-offs disputés par la franchise. Selon les journalistes Adrian Wojnarowski et Jason Anderson, Mike D’Antoni, Mike Brown, Steve Clifford ou encore Terry Stotts sont candidats pour le poste.

Finch prolonge pour plusieurs saisons Le poste d’entraîneur des Minnesota Timberwolves n’est quant à lui pas à prendre. Arrivé en février 2021 en provenance de Toronto où il était adjoint, Chris Finch (52 ans) a prolongé son contrat « pour plusieurs années » avec la franchise basée à Minneapolis, qui a terminé septième de la saison régulière (46 victoires - 36 défaites) et recevra les Los Angeles Clippers ce mardi en play-in. Le vainqueur de ce match sera ensuite opposé à Memphis au premier tour des play-offs NBA. « Je suis ravi que Chris dirige notre équipe pour les années à venir, a déclaré le vice-président exécutif des opérations basket Sachin Gupta. Son leadership à la fois sur et hors du terrain est inégalé et a été mis en évidence par le succès de l'équipe de cette année qui a présenté une grande amélioration des deux côtés du terrain. Nous attendons avec impatience le début des séries éliminatoires demain soir et nous nous dirigeons vers plus de succès à l'avenir. » Avec Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D'Angelo Russell, l'avenir peut être brillant, effectivement.