Je sais pas vous mais jy crois de moins en moins a la reprise de la saison

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 5, 2020

Ici on commence a peine le confinement. Une reprise en juillet? Cest dans 4 mois. Il nous faudrait au moins 1 moins de reprise/ prepa physique sinon les blessures cava etre un massacre. Et en plus on irait direct en PO?

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 5, 2020

La saison NBA a été suspendue le 11 mars dernier pour une durée indéterminée. Et alors que certains dirigeants espèrent une reprise durant l'été, cette hypothèse parait chaque jour un peu plus improbable. A chaque cas de coronavirus sur le sol américain, c'est un retour à la normale dans les grandes ligues nord-américaines qui s'éloigne.Et c'est pour cette raison qu'Evan Fournier a estimé qu'il était difficile de voir la saison 2019-2020 aller à son terme. L'international français a évoqué le sujet sur son compte Twitter dans la nuit de dimanche à lundi.« Je sais pas vous, mais j'y crois de moins en moins à la reprise de la saison » a commencé le joueur d'Orlando. Il a ensuite expliqué son point de vue en évoquant la situation floridienne. « Ici on commence à peine le confinement. Une reprise en juillet ? C'est dans quatre mois. Il nous en faudrait au moins un pour la reprise et la préparation physique sinon les blessures, ça va être un massacre. Et en plus on irait directement en play-offs ? »Et avec le nombre d'interrogations qui entourent la fin de la saison 2019-2020, la suspension initialement prononcée pourrait rapidement se transformer en annulation.Un scénario catastrophe qui ne plaît pas à des dirigeants qui risquent rapidement de devoir se résoudre à prendre des mesures aussi fortes que la gravité de la crise sanitaire actuelle.