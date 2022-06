NBA : Et si Curry participait à Paris 2024 ?

Quadruple champion NBA, MVP des Finales, double MVP de saison régulière, MVP du All Star Game… Avec sa franchise de Golden State, Stephen Curry a remporté quasiment tous les trophées possibles. Avec Team USA, il a décroché deux médailles d’or aux championnats du monde en 2010 et en 2014. Mais aux Jeux Olympiques, le palmarès du meneur de 34 ans est vierge.



Et pour cause, il n’y a jamais participé ! Alors que l’équipe des Etats-Unis a remporté la médaille d’or lors des quatre derniers JO, à Pékin, Londres, Rio et Tokyo, Stephen Curry n’était pas là. En 2008 il n’avait pas encore été drafté, en 2012 il était encore un joueur fragile physiquement, en 2016 il avait préféré reposer ses genoux et ses chevilles, et en 2021 il avait choisi de rester en famille. A deux ans des Jeux Olympiques de Paris, la question de son éventuelle participation commence à se poser, d’autant que le sélectionneur des Etats-Unis n'est autre que Steve Kerr, son coach à Golden State.



Lundi, en marge de la parade de champion des Warriors dans les rues de San Francisco, Stephen Curry a plaisanté sur le sujet : « Je n’en ai pas terminé car je dois jouer pour Coach Kerr en 2024 à Paris. Ce n’est pas un « Je vais le faire ». C’est lui qui le dit. (…) « Grant Hill (nouveau manager de la sélection, ndlr) m’a rappelé que je n’avais pas de médaille d’or olympique. Comme il est désormais à la tête de Team USA, il a débuté son recrutement pour 2024. Il fait en sorte que je fasse preuve d’humilité. Lui et coach Kerr. » Après le titre remporté par la franchise californienne, Steve Kerr avait en effet exhorté son meneur à le rejoindre en équipe nationale : « Il lui manque quand même une médaille d’or olympique. Et je pense qu’il devrait vraiment se concentrer sur le fait d’intégrer l’équipe olympique en 2024. C’est la dernière chose qui lui manque dans sa carrière. Désolé mais je ne pouvais pas m’en empêcher. » Avec Curry à la mène, même s'il aura 36 ans, Team USA sera encore plus candidate au quintuplé olympique...